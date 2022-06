Decastelo oznámila, že se po 13 letech rozvádí. Nemá to budoucnost, říká

„Život není pohádka. Vztahy jsou složité, občas všechno nedopadne, jak jsme si plánovali. Důležité je umět si to přiznat. My s manželem jsme to uměli udělat a pochopili jsme, že jako partneři a manželé už nemáme budoucnost,“ napsala Eva Decastelo na Instagramu.

„Ale dál zůstáváme přátelé, a hlavně rodiče našich úžasných dětí. Víc nemá smysl řešit. A víc nemá smysl ani vysvětlovat,“ dodala herečka bez uvedení důvodu rozchodu.

Eva Aichmajerová a René Decastelo měli svatbu 22. srpna 2009. Moderátorka si vzala manželovo příjmení. O dva týdny později se jí předčasně narodil syn Michael. Manželé mají ještě o rok mladší dceru Zuzanu.

Pro scenáristu to byla druhá svatba. Jeho první manželkou byla moderátorka Štěpánka Decastelo.

Moderátorka a herečka na svého muže vždy pěla chválu. V roce 2014 v rozhovoru pro iDNES.cz prohlásila, že v Reném Decastelovi našla mužský vzor, který vzhledem k absenci otce podvědomě hledala celý život.

„Tím, jak jsme žily samy s mamkou a byly nuceny se o sebe samy starat, tak já byla vždy tak trochu chlap. A teprve v okamžiku, kdy jsem potkala svého manžela, tak jsem mohla doma přestat být ten chlap, být submisivní. On je dominantní a mně to strašně vyhovuje, protože já jsem dominantní v práci,“ řekla tenkrát Eva Decastelo.