Modelka Eva Čerešňáková se v tichosti vdala. Ukázala i tříměsíční dceru

„Naše dítě nás již navždy spojilo a nově jsme spojeni i oficiálně, řekli jsme si ano. Láska je odpověď,“ řekla Eva Čerešňáková o svatbě.

Svatební šaty s třímetrovou vlečkou ušila nevěstě na míru módní návrhářka Zuzana Lešák Černá. „V šatech jsem se cítila skvěle, Zuzka mi je ušila opravdu nádherné. Jsem jí za to moc vděčná, protože pro svatbu jsme se rozhodli před pár týdny, a tak na přípravy nebylo mnoho času,“ prozradila.

Eva Čerešňáková a její manžel Pavel se vzali v bazilice na Strahově. (Praha, 27. srpna 2023)

Svatbu zvládla Eva se svým snoubencem Pavlem do roka a do dne od zásnub. O ruku ji její partner požádal po více než roční známosti loni v září na dovolené v Itálii. Krátce na to moderátorka zjistila, že je těhotná.

V květnu modelka porodila v porodnici u Apolináře dceru Annu a pro svatbu se s jejím snoubencem rozhodli až začátkem léta. „Plánování svatby před porodem nebylo téma a připravování svatby již s malým miminkem nebylo úplně snadné. Navíc jsme malou ještě v červenci křtili, tak jsme se svatbě začali věnovat až následně. Vše se ale nakonec zvládlo hezky a i malá byla ve svatební den úžasná,“ pochvalovala si.

Eva Čerešňáková coby nevěsta a její dcera Anna (Praha, 27. srpna 2023)

Moderátorka prozradila, že chystání veselky s miminkem je v mnoha ohledech jiné a náročnější, ale protože není zastánkyní žití na psí knížku, je ráda, že se svatba letos zvládla. „Příchodem Aničky se změnilo všechno a musela jsem se naučit fungovat jinak. Dítě je prioritou a na přípravy byl čas jen po večerech. Zároveň ale bylo potřeba ještě myslet také na spoustu věcí. Třeba při volbě šatů bylo důležité, abych v nich mohla snadno kojit. Zuzce Lešák Černé jsem jen nastínila svoji představu a nechala to na ní. Ona zvolila rafinovaný střih, francouzskou krajku s 3D květy i třímetrovou vlečku. Ta měla nádherný efekt a přitom se v šatech dobře pohybovalo. Užívala jsem si to,“ prozradila.

Nevěstu zdobil kromě dlouhé vlečky i závoj a ženich měl na sobě oblek tmavě modré barvy. Po církevním obřadu v bazilice na pražském Strahově se svatebčané přesunuli do zahrady hotelu na Malé Straně. „Vždycky jsem chtěla mít svatbu v létě, obřad v kostele a svatební oběd venku, a tak zahrada hotelu Augustine byla skvělou volbou. Mým velkým přáním bylo užít si ve svatební den každý moment naplno a to se podařilo,“ dodala Eva Čerešňáková, která se při mateřské, a už jako vdaná paní, vrací od podzimu i k příležitostnému moderování.