Eva Čerešňáková se zasnoubila. Nečekala jsem to, řekla a ukázala prsten

„Už to vědí naši nejbližší, tak se o to mohu podělit i s vámi. Po více jak společném roce mě přítel v září v Itálii požádal o roku,“ řekla pro iDNES.cz Eva Čerešňáková.

K Itálii má bývalá modelka blízko. V minulosti tam studovala i pracovala a tato země patří mezi její nejoblíbenější destinace. A nyní má na Itálii i významnou životní vzpomínku.

„Vůbec jsem to nečekala. Objevili jsme při našem cestování po jižní Itálii nádhernou opuštěnou pláž, ze které jsme byli oba nadšení, a přítel se tam chtěl další den vrátit. Jak jsme tam ten druhý den přišli a chystali se do vody, najednou poklekl,“ vzpomíná na překvapení z dovolené.

Jestli bude svatba do roka a do dne zatím není jasné. Snoubenci veselku ovšem každopádně už plánují. „Ano, svatbu postupně plánujeme, vlastně hlavně diskutujeme. Konkrétní místo ani termín ještě nemáme, protože jsme dlouho zvažovali, jestli to bude Praha nebo Morava, odkud pocházím,“ říká Eva Čerešňáková.

„Na některá místa jsme se průběžně byli už podívat a nakonec to vypadá na Prahu. Přece jen v hlavním městě oba dva žijeme už hodně dlouho a Prahu milujeme. A i když jsme se ještě nerozhodli pro finální místo, určitě to bude svatba v kostele,“ dodala česká vicemiss z roku 2007, která se netají tím, že je věřící.