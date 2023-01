Eva Čerešňáková je těhotná. Ze zásnub jsme si přivezli malý dáreček, říká

„Cítím se skvěle a máme nesmírnou radost z takového požehnání od Boha. Dítě je dar a jsme za to opravdu vděční,“ řekla Eva Čerešňáková, kterou partner v září na dovolené v Itálii požádal po více jak roční známosti o ruku.

Nastávající maminka prozradila, že pohlaví dítěte už ví, ale její přítel to chce mít jako překvapení při porodu, takže si to nechává jen pro sebe. „Nejdůležitější samozřejmě je, ať je miminko zdravé,“ uvedla moderátorka, která doposud o svém těhotenství nemluvila.

„Do Vánoc to ani nebylo moc vidět, a tak to byl velmi krásný vánoční dárek pro naše rodiny. I když je pravda, že na prosincovém finále České Miss už jsem trošku pochybovala, jestli to upnuté šaty neprozradí,“ zavzpomínala na galavečer, na který vynesla večerní šaty od módní návrhářky Lenky Mulabegovič.

Moderátorka zatím ve svém pracovním tempu nemusela moc polevit. Až na poměrně velkou únavu v prvním trimestru má prý krásné těhotenství, za což je vděčná. „Naslouchám svému tělu a v podstatě dělám všechno, co mi dovolí. Normálně pracuji, takže zatím stále moderuji i jsem součástí několika mentoringových programů. Intenzivně jsem spolupracovala na vydání mé knížky o Svatojakubské pouti, která vychází začátkem února, a stále ještě sportuji. Sice už pomaleji, ale zatím ještě i běhám a taky se snažím hodně chodit. Snad jediné se hodně změnilo, potřebuji víc spát,“ prozradila.