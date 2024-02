Další dítě nechceme, říkají Josef Kůrka a Angie Mangombe

Dodržujete suchý únor?

Angie: Jo, jo, mám suchý únor. Já se snažím mít suchý celý život. Teď od té doby, co mám Rafa (půlroční syn Rafael – pozn. red.), tak se snažím míň a míň pít. Jsem taková zodpovědnější.

Taky u vás proběhla jedna fyzická proměna, řekněme velmi kulantně.

Angie: Já na to úplně zapomněla! No, jsem po operaci prsou a cítím se teda mnohem líp. Už mě nebolí záda, je to super. A těším se na další zápas.

Když se teď podíváte zpětně na své fotky, co si říkáte?

Angie: Byla jsem taková Mařena. Přijde mi, že jsem byla taková hodně velká. (smích) Ty prsa, i když se to nezdá, ale třeba i holky, co jsou drobnější, dělají takový velký.

Co na to vlastně říká partner?

Josef: Angie se mě na to samozřejmě ptala, jestli mi to nebude vadit, ale mně to nevadí. Hlavně ať se cítí komfortně a spokojeně. Já vím, že jí ty prsa vadily i při cvičení, takže ať se cítí prostě co nejlíp. Já už se s tím nějak vypořádám. (smích)

Vy máte takové signifikantní tetování. To bude asi značit datum narození Rafíka, viďte? Kdyby náhodou děti přibývaly, kam budou přibývat ta tetování?

Angie: Nebudou přibývat. Já nechci. Mně to stačí a myslím si, že nám oběma to stačí.

Josef: Jo, jedno dítě nám dává zabrat, až už druhý neplánujeme. Každopádně kdyby přišlo, tak tady na krku máme ještě místa dost.

Ať si to Pepa případně rodí sám?

Angie: Přesně tak, já už na to nemám.

Vy jste mi sdělili, že jste milovníky reality show. Co říkáte na nové obsazení Survivora?

Josef: Já to mám tak padesát na padesát. Vlastně padesát procent lidí znám a padesát procent lidí neznám, ale ten cast je rozhodně super. A vlastně teď jsme se o tom bavili v autě, jak se nám to promíchává, že každý máme za slavnou osobnost někoho jiného. Angie neví, kdo je Ivana Jirešová, pro mě je to zase megastar. A pak tam je ten youtuber a o něm já jsem v životě zase neslyšel. Takže lidi teď hodně píší: „Ježiš, kdo to je? Já neznám ani jednoho.“ Jasně, taky jich spoustu neznám, ale to není jejich chyba. Každý přece neznáme každého.

Angie, kdybyste měla jmenovat tři až pět českých celebrit, kdo to pro vás je?

Josef: Já, hlavně já!

Angie: Pepa Kůrka, Datel, třeba mě teď napadá Ornella, vlastně Štiková furt je nebo už vlastně Koktová, tak ta je teď taky v Survivoru... Nevím, Krainová? Taky mám přehled o těch starších.

Josef: Takže jsi teď řekla, že Simona Krainová je stará. (smích)

Angie: Ty jsi blbej, to jsem neřekla!

Pozor, ona se docela dost vyjadřuje k dění v českém showbyznysu na Instagramu...

Angie: Díky. (smích)

Josef: Můžeš urážet, koho chceš.

Vy jste známí tím, že jste lehce kontroverzní. Sypete si někdy, jak se říká, popel na hlavu?

Josef: Ne, vůbec. To je taky zase úhel pohledu. Někdo nás má rád, někdo nemá a takhle je to asi v pořádku. Nemůže nás každý mít rád a zase naopak, nemůže nás mít každý nerad. Takže já říkám, že my přesně víme, co říct, kam cílit, a ať si to kdokoli přebere, jak chce.

Angie: No, já s tím souhlasím. (smích) Já si nepřijdu vůbec kontroverzní. Možná tím, že se nebojím projevit svůj názor na situace, které třeba ostatní lidi nekomentují. Možná kvůli tomu. Ale nějak extra nevybočuji, podle mě.