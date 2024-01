Partnerka Muže roku Kůrky si nechala vyjmout implantáty, narušily jí sval

„Nechala jsem si je vyndat, protože mi vadilo tam mít už cizí těleso a protože jsem už chtěla mít jen svoje prsa kvůli sportu a bolesti zad a tak,“ vysvětlila Angie Mangombe na Instagramu svým téměř devadesáti tisícům sledujícím.

„A pan doktor mi jen zašil sval, který ten imploš nějak narušil. Proto je to doba rekonvalescence, takže nemůžu malého tahat,“ dodala.

Bolestí po vyndání implantátů netrpí, ale špatně se jí spí. „Co se týče prsou, jak vypadají, tak tím se nechci úplně řídit, protože teď si ta prsa jakoby sedají. I po těch implantátech poprvé, to jsem se zhrozila, ale postupem času se to zlepšovalo a zlepšovalo. Pepa si dělá srandu, že jsou do stran. Tak doufám, že tak nezůstanou,“ prohlásila.

„S velikostí jsem spokojená, přijde mi, že mi to úplně změnilo tělo. Přijde mi, že jsem taková drobnější. Myslela jsem, že budou mnohem menší a budu plochá dráha, ale je to v pohodě,“ dodala.

Fitness trenér Josef Kůrka byl Mužem roku 2016, vařil v MasterChefovi a účastnil se i reality show Survivor. Influencerka původem z Angoly účinkovala v pořadech SuperStar nebo Like House. Společně byli také ve Výměně manželek. Loni v červenci se jim narodil syn Rafael.