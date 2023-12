Útoky zamrzí, ale vyžíváme se v provokacích, říkají manželé Kůrka a Mangombe

Potkáváme se na čepovačce českého piva. Jak moc jste vy dva typičtí Češi, co se týká konzumace zlatého moku?

Josef: Já pivo miluju, ale co se nám narodil malej, tak jsem pití dost omezil. Ale dříve, když jsem byl třeba na párty, tak já jsem pil většinou právě jen pivo.

Angeli: Já miluju kombinaci pivo a svíčková. Takže jsem taky pivař.

Využijete pivo i v kuchyni?

Angeli: Asi jo, možná do štrúdlu?

Josef: Do guláše se dává! Já vím, že babička ho dává do guláše.

Kdo vám momentálně hlídá syna?

Josef: Babička. Vždycky se těší a i kdyby měla nějaké vlastní plány, tak je okamžitě zruší, protože malého miluje víc než mě.

Angeli: Pepa to špatně snáší. (smích)

Josef: Přeorientovala se, nejvíc milovala mě a teď nejvíc miluje Rafíka.

Vy dva se neustále smějete a máte rádi nekorektní humor. Spousta lidí to nechápe a jste terčem různých útoků. Jak jste se v tom naučili bruslit?

Josef: Nějak už to neřešíme. Samozřejmě mě to někdy zamrzí. Ne nějaký útok, ale spíš ty lidi, že to nepochopí. To mě spíš na tom mrzí. Že si přijdu, že to není někdy vlastně ani možný, že to nechápou.

Angeli: Mě to strašně baví, já se v tom vyžívám, je provokovat. Vím přesně, kam mám mířit, co ty matky vynervuje. A mě strašně baví je nervovat. Já jsem se v tom našla.

Jako například vaše vtípky o tom, že jste syna dali do babyboxu?

Angeli: Třeba to. Nebo cokoliv dalšího, co se týká Rafíka. Všechno, co bych neměla dělat, schválně udělám. A ještě to hodím na sociální sítě.

Josef: Já s tím souhlasím, protože hloupý lidi se toho hned chytnou. A hned nám píšou. Je to vlastně určitý druh naší zábavy.

Není to tak dlouho, co se z vás stali mimopražští. Jak vám to funguje?

Josef: Tím, že moc nikam nechodíme, na nějaké párty nebo večírky, tak docela v pohodě. Chodíme vlastně jen do posilovny a domů. Byt jsme si udělali krásný, takže super. Ale máme oba práci v Praze, takže dojíždění je komplikovanější, to je pravda. Ale jinak je to v pohodě.

Jaké jsou podle vás výhody života mimo Prahu?

Angeli: No, moc těch výhod není. (smích) Ne, jsem ráda, že jsem mimo Prahu, alespoň mě to možná proto netáhne ven. Usadila jsem se a u nás ani není kam chodit. To je možná jedna z výhod. Jediná.

Josef: Já myslím, že ty nájmy v Praze jsou šílenost. My teď máme velký byt, který bychom si v Praze nemohli v žádném případě dovolit. To je asi největší výhoda. Ty rozdílné ceny.

Co teď momentálně Josef Kůrka a finanční gramotnost, jak si stojíme?

Josef: Já jsem úplně finančně negramotný. Co vydělám, utratím. Vždycky se řídím heslem, že zítřek není samozřejmost, což si málo lidí uvědomuje. Ale to je jeden extrém. Druhý extrém zase je, že vůbec nešetřím, vůbec. Musím se naučit najít rovnováhu.

Angeli: Já taky, my jsme na tom podobně. Co máme syna, tak se snažím něco ušetřit. Hlavně chceme do budoucna vlastní barák. Takže určitě i na to se dá šetřit.

Sledujete jakožto bývalí účastníci reality show všechny ty současné „Survivory, Love Islandy a Big Brothery“?

Josef: No jasně, já miluju všechny reality show, to říkám všude. Do všech bych nejradši šel, protože mě to fakt baví. To, že se zviditelníš, je věc druhá.

Angeli: Upřímně? Jsem zvyklá na to, že vidím všude krásné lidi, tak byl pro mě Big Brother takový nezvyk. Ale na druhou stranu je to vlastně zajímavé, vidět tam normální lidi.

Říkáte, že tam jsou podle vás nehezcí lidé?

Angeli: To ne, ale takový divnolidi, mi přišlo. Je to pro mě nezvyklé. Koukali jsme na Love Island, krásný lidi, Survivor, krásný lidi. A teď prostě toto. Tak jsem z toho taková... Ale bude to fajn, si myslím.

Co byste českým divákům chtěli naservírovat v televizi? Jakou další reality show byste si ještě rádi vyzkoušeli?

Josef: Už tady nic moc není, kde my jsme nebyli. Ale třeba bych chtěl zkusit i toho Big Brothera. Když jsem viděl, co tam je za lidi, je jasné, že tam budou hrozné konflikty a bude to hrozná ponorka. Myslím, že se tam budou snad normálně zabíjet. Je to teď jiné, když máme rodinu. Samozřejmě, kdybych měl mluvit sám za sebe a neměl rodinu, tak řeknu, že chci do Big Brothera, a klidně bych zavolal někomu z Novy, že bych tam chtěl jít, jestli by to bylo možný. Ale není to tam teď podle mě žádná sranda.

VIDEO: Angeli a Josef se zúčastnili Výměny manželek: