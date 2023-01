Nepřipustíme, aby naše dítě vyrůstalo s jedním rodičem, říká Josef Kůrka

„Nevíme, jestli to bude kluk, nebo holčička. Oba ale toužíme po klukovi. Já bych chtěl Pepu, ale předpokládáme, že miminko bude tmavé pleti a k tomu by Josef neseděl. Proto jsme našli jméno Rafael, jako Želva Ninja,“ prohlásil se smíchem Josef Kůrka.

Prozradil také, že by nechtěli zůstat u jednoho potomka. „Moji rodiče se rozvedli, každý měl svou rodinu a mě vychovali babička a děda. Angie to měla složitější. Tátu z Angoly nepoznala a maminka je Slovenka, ale s tou také nevyrůstala a vychovávali ji prarodiče. Po smrti babičky se o její výchovu dělili tety a děda. Takhle to určitě nechceme. Nepřipustíme, aby naše dítě vyrůstalo s jedním rodičem. S Angie chceme hodně dětí. Bavili jsme se o čtyřech, ale teď když vidím, jak je jí v těhotenství zle a má svoje náladičky, stáhli jsme to na dvě,“ řekl.

Svatbu plánují až po porodu. Josef Kůrka doufá, že to nebudou takové nervy jako zásnuby. „Spolužák ze střední školy provozuje restauraci a navrhl mi, abych u něj udělal zásnuby. Měl jsem ošklivou krabičku na prstýnek, tak nás napadlo, že ten kroužek zapíchneme do dortu. Nebál jsem se, že mě Angie odmítne, ale celou dobu jsem se modlil, aby prstýnek nespolkla. Byly to nervy,“ usmíval se při vzpomínce.

Muž roku 2016, finalista světové soutěže mužské krásy, model a fitness trenér na návštěvě kosmetického salonu připustil, že už stárne a šediví. „První šediny jsem měl v deváté třídě a s tím jsem smířený nebyl. Teď se nepotřebuji barvit. Vítek mi vlasy vždycky jen upraví a vzhledem k tomu, že si vlasy geluji od dvanácti let, tak vím, kam sáhnout. Myslím ale, že mi moje barva vlasů přidává roky. S Angie jsme dělali stream na TikTok a třináctileté děti jí psaly, jestli nejsem její děda. Doteď nevím, jestli to myslely vážně,“ dodal Kůrka a ještě se pochlubil, že přestal pít alkohol, když si jeho těhotná snoubenka také nemůže dát skleničku, a omezil kouření, protože to budoucí mamince nevoní.