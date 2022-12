Na muže je vyvíjen obrovský tlak, aby měli brzy rodinu, míní herec Garfield

Andrew Garfield, který pro aktuální číslo magazínu GQ zapózoval na fotkách s odhalenou hrudí, tvrdí, že současná společnost na muže před čtyřicítkou vyvíjí velký tlak – konkrétně na to, aby tou dobou již měli založenou vlastní rodinu.

„Bylo pro mě zajímavé osvobodit se od té rozmnožovací společenské povinnosti, kterou by měl člověk mít podle názorů mnohých splněnou už před čtyřicítkou. A proč tomu u mě tak je? Inu, kde začít? Je to zkrátka o přijetí jiné cesty, než jaká byla od člověka tak trochu odjakživa očekávána. Vadí mi takové to, že v tomhle věku už musíte mít podle nepsaných pravidel splněno to a to,“ vysvětluje herec.

Jak to má Garfield momentálně v oblasti vztahů, není zcela jasné. Na začátku roku kolovaly zvěsti o tom, že se rozešel se svou přítelkyní, modelkou Alyssou, později se v dubnu psalo, že to opět dali dohromady. Herec se k tomuto tématu nijak nevyjádřil, ale nechal se slyšet, že si chce dát od života v Hollywoodu a natáčení „na měsíc nebo dva pauzu“ a usadit se.

Své osvobození se, či oddálení společenské povinnosti, nevnímá jako jednoznačně kladnou věc. „Myslím, že ohledně toho cítím určitý pocit viny. A pochopitelně vnímám i fakt, že to jakožto chlap mám v tomto ohledu na rozdíl od žen mnohem jednodušší,“ přiznává s tím, že ho trápí zejména jedna věc – že se vnoučat nedožila jeho matka.

„Člověk se občas musí oprostit od toho, jak si danou věc představoval. A v tomhle případě to není zrovna lehké. Samozřejmě bych byl moc rád, aby maminka měla šanci poznat moje děti. Tedy pokud někdy nějaké mít budu. Bohužel už tu ale není,“ říká.

Andrewova matka Lynn podlehla rakovině slinivky v roce 2019 v nedožitých sedmdesáti letech. „Pozná je, alespoň její duch tam určitě přítomen bude. Vím, že máma je u všeho důležitého, co zažívám. Jsem si tím jistý,“ dodává herec smířeně.

VIDEO: Andrew Garfield odpovídá na nejčastější otázky, které v souvislosti s ním vyhledávají lidé na internetu: