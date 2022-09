Na půl roku jsem oželel jídlo i sex, byl jsem jako na drogách, říká Garfield

Rolí, na kterou se Andrew Garfield připravoval metodickým herectvím, byl jezuitský kněz Rodrigues ve filmu Mlčení z roku 2016 režiséra Martina Scorseseho. Ve snaze co nejlépe ztvárnit tuto postavu, která byla inspirována reálným jezuitským misionářem jménem Giuseppe Chiara, se herec na půl roku zřekl jídla i postelových radovánek.

„Bylo to super, musím říct. Takovou dobu bez sexu a jídla, občas jsem z toho měl dost divoké pocity, jako bych byl na drogách,“ rozplývá se Garfield o svém šestiměsíčním půstu.

„Lidé si o takových metodách myslí svoje. Ale není to vždycky o tom, že se člověk ke druhým chová jako kretén,“ říká zjevně s odkazem na kontroverzní chování některých svých hereckých kolegů.

Foto: Andrew Garfield s velkým zastáncem a propagátorem metodického herectví, Jaredem Leto

„Ve skutečnosti je to o tom, že se poctivě podřizujete imaginárním okolnostem. A jste u toho milí na štáb, chováte se jako normální člověk a v případě potřeby toho dokážete nechat. Ale když to tak chcete v roli mít, tak to tak prostě máte,“ vysvětluje.

Na metodické hraní se jej dotázal moderátor Marc Maron v rámci svého podcastu s názvem WTF. Konkrétně narážel na jeho spolupráci s hercem Ryanem Goslingem, který Garfielda k využívání této metody kdysi při natáčení inspiroval.

„Byl tehdy úplně živoucí a bylo mu jedno, jestli musí tu samou scénu točit pořád dokola. Naslouchal, byl duchapřítomný, spontánní a stále překvapoval, aniž by se o to musel snažit,“ vzpomíná Garfield.

„Bylo to jako natáčet scénu s divokým zvířetem a nevědět, jestli vás v příští chvíli obejme, nebo pokouše. Když jsem se nad tím zamyslel, řekl jsem si, že ať je to cokoli, chci to dělat taky tak,“ popisuje.

Na základě toho si Andrew Garfield domluvil lekce s Goslingovou hereckou koučkou Gretou Seacatovou a od té doby má za sebou hned několik úspěšných rolí. „Už mě unavuje, jak lidé tvrdí, že metodické herectví je hloupost,“ prohlašuje nyní. „To je možné tvrdit leda v případě, že jste spolupracovali s někým, kdo to vlastně nikdy nedělal pořádně,“ dodává.

O přípravách na natáčení se nedávno rozpovídal také britský herec Tom Sturridge. Ten přiznal, že kvůli roli Morphea v seriálu Sandman držel několikaměsíční hladovku.

VIDEO: Andrew Garfield ve filmu Mlčení: