Přítelkyně dělala u kostýmů, prozradil nový člen Národního divadla Zdeněk Piškula

„Dělala u filmu, u kostýmů,“ prozradil o své přítelkyni herec, který nerad probírá své soukromí na veřejnosti. S přítelkyní se seznámil přes kamaráda. Není fanouškem internetových seznamek, ačkoli moderní technologie má rád a jeho koníčkem jsou počítačové hry.

Nyní se Zdeněk Piškula věnuje především divadlu a těší se na spolupráci s novým režijním vedením Národního divadla, které bude mít na starosti umělecké duo SKUTR, tedy Lukáš Trpišovský a Martin Kukučka.

„Zkoušel jsem s nimi Bouři na Shakespearovských slavnostech a myslím, že jsme si dost rozuměli,“ říká mladý herec. „Oni mají dobrý cit, myslím, že pro Národní divadlo je to úplně ideální,“ míní Piškula, který svou hereckou kariéru začal v seriálu Vyprávěj.

„Babička viděla v televizi, že do seriálu Vyprávěj hledají blonďatého, modrookého, dvanáctiletého kluka. Podívala se na mě, že bych tam mohl jít, tak jsem šel. Vůbec jsem nepočítal s tím, že by to mohlo vyjít. A to asi byla moje výhoda, že mi to bylo tak trochu jedno,“ popsal v minulosti herec, který pak studoval na Pražské konzervatoři a blýskl se v pohádce Tři bratři a několika dalších filmech a seriálech.

V roce 2016 zvítězil s taneční partnerkou Veronikou Lálovou v televizní soutěži StarDance a rád na toto období vzpomíná. „Vždycky v sobotu po přenosu jsme to šli všichni oslavit a v neděli už jsem byl doma,“ prozradil.