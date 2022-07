Společné sprchování s kolegy nám dělá dobře, popisuje Zdeněk Piškula

„Odešel jsem v devatenácti letech z domova. Když jsem se odstěhoval, nevěděl jsem ani to, jak si vyprat. Byl to šok. I pro maminku – říkala, že počítala, že odejdu později. A i pro mě to byl šok, protože maminka funguje tak, že je doma uvařeno, vypráno. A já šel bydlet s přítelkyní, a tohle se najednou nedělo,“ vzpomínal Zdeněk Piškula ve speciálním letním dílu talkshow 7 pohádkových pádů Honzy Dědka.

„A mně potom, co jsme se rozešli a já začal bydlet sám, došlo, že to bylo ve mně. Jak jsem to po ní mohl chtít? Není to snadné. A od té doby ženám doma pomáhám,“ tvrdí mladý herec.

Dnes už si vyprat zvládá. A poradit si umí nejen doma, rychle zapadl také do hereckého ansámblu Městských divadel pražských. „Pánská šatna je zážitek. My máme s klukama takovou tradici, že si jdeme dát po představení spolu sprchu,“ popisuje Piškula.

„Máme v koupelně tři sprchy oddělené od sebe. Tam si vlezeme, vysprchujeme se, zazpíváme si, řekneme si, co bylo a nebylo, a jdeme. Jsme ukecaní a obávám se, že to slyší celé divadlo. Včera jsme zpívali Teď královnou jsem já. A skvělý. Do mě se po představení nabije strašný proud energie a mám pocit, že uběhnu maraton. A to se v té sprše vybije. Nevím, kde to vzniklo, ale jsme tak šťastní a dělá nám to dobře,“ pobavil nádvoří zámku Kozel Piškula, který začal svou hereckou kariéru v seriálu Vyprávěj.

„Babička viděla v televizi, že do seriálu Vyprávěj hledají blonďatého, modrookého, dvanáctiletého kluka. Podívala se na mě, že bych tam mohl jít, tak jsem šel. Vůbec jsem nepočítal s tím, že by to mohlo vyjít. A to asi byla moje výhoda, že mi to bylo tak trochu jedno,“ říká herec.

Na základní škole to pak bylo těžší. „Děti umí být svině. Nechci házet všechny do jednoho pytle, ale byly tam případy, které mi dávaly opravdu čouda. Možná jsem se i já choval jako debil. Určitě mi to stouplo do hlavy a smíchalo se to s pubertou. A to pak člověk nerozezná, kdy je debil proto, že je v pubertě, a kdy je debil proto, že natáčí filmy,“ dodává Zdeněk Piškula.