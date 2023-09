Končím s herectvím, oznámil Godla. Soud mu nařídil zaplatit 19 exekucí

„Ode dneška končím, ukončuji veškeré natáčení a jdu zpět do práce. Ať mám klid od médií, už nechci mít nic s herectvím. Herec nejsem a nikdy nebudu,“ napsal Zdeněk Godla ve čtvrtek na svém facebookovém profilu.

„Že je konec, mi je líto. Ale už nemůžu dále pokračovat. Omlouvám se touto cestou známým i fanouškům, co mi zbyli. Už o mně neuslyšíte. Nikde mě nebude vidět. Děkuji všem za vše, sbohem,“ dodal herec, který se proslavil v seriálu Most! v roli popeláře Franty.

Podle informací webu Extra.cz, získaných z insolvenčního rejstříku, zrušil Vrchní soud v Praze Godlovi kvůli neplacení dluhů insolvenci, potvrdil dřívější rozsudek krajského soudu a poslal ho spolu s manželkou zpět do devatenácti exekucí. V těch by měli Godlovi zaplatit až násobky toho, co by uhradili v oddlužení.

Jedním z důvodů má být to, že manželé nereagovali na soudní výzvu, ve které soud zjišťoval, zda jsou schopni jednorázově zaplatit dluh na oddlužení z roku 2021 ve výši 420 700 korun nebo jestli budou schopni platit minimálně 38 200 korun měsíčně, aby zvládli uhradit aspoň základní závazky, k čemuž se v minulosti zavázali.

„Dlužníci dlouhodobě neplní své povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, když od roku 2021 neposkytují na schválený splátkový kalendář dostačující (prakticky žádné) plnění, když nepředkládali k 15. březnu a k 15. říjnu přehledy svých příjmů a když jim navíc vznikly nové splatné dluhy, což vedlo správně soud I. stupně ke zrušení schváleného oddlužení a k zastavení řízení, neboť je majetek dlužníků pro uspokojení věřitelů zcela nedostačující,“ uvádí se v usnesení.

Redakce iDNES.cz se pokusila Godlu, kterému zbývá ještě možnost dovolání k Nejvyššímu soudu, kontaktovat s žádostí o vyjádření se k celé situaci, zatím bez úspěchu.

Kromě seriálu Most! si Zdeněk Godla zahrál například také ve filmech Invalida, Cesta ven, Bastardi: Reparát, nebo v seriálech Ordinace v růžové zahradě, Rapl, či Dobré ráno, Brno!