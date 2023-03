Když už zahýbáš, tak za peníze, slyšel Zdeněk Godla od manželky

Sou první postelovou scénu si Zdeněk Godla odbyl s Lenkou Vlasákovou ve filmu Nikdy nejsme sami. S natáčením intimní scény neváhal, i když měl poprvé pocit, že zahnul své ženě. „Manželka to pochopila. Řekla, že jestli jí mám zahýbat někde zadarmo, tak takhle alespoň přinesu peníze. Říká: Ty seš mi stejně nevěrnej, hlavně že přineseš peníze. Přitom já jsem věrnej,“ řekl Zdeněk Godla, který se svou ženou Janou oslaví už 23. výročí svatby.

O něco slavnější je jeho postelová scéna s Erikou Stárkovou v seriálu Most!. Stárková hrála transgender postavu a Zdeněk Godla ji předtím neznal. „Prušinovský s Hofmannem mě přesvědčili, že Erika Stárková je přeoperovanej chlap Erik Stárk. Řekl jsem, že vůbec jako. Že do toho nejdu. Moje žena řekla, že do toho musím jít, že to bude poprvé v životě, co jí zahnu s chlapem. Přesvědčili mě,“ svěřil se Godla.

„Když nadešel čas na postelovou scénu, byl nervózní a vůbec nečekal, že herečka přijde nahá. Ležel jsem v posteli, potil jsem se, nevěděl jsem, co mám dělat, jestli se s ní líbat. Nebo s ním. Pak vidím, že vylezla Erika, koukal jsem se na ni. Čím víc se blížila, tím víc jsem se díval. Řekli: Stop, vždyť ty se jí koukáš mezi nohy! Tak kam se mám koukat? Tak mi pak prozradili, že je to opravdová ženská,“ vzpomínal Godla, kterého role Franty v Mostu proslavila a přinesla mu řadu dalších možností.

Zdeněk Godla a Erika Stárková

Nyní připravuje zábavný pořad, v němž bude vcházet ze skutečných historek. Jednou z nich bude příhoda, jak přišel o řidičský průkaz. „Nejdřív mě chytli policajti, že jsem jel rychle. Řekli mi, že když mě chytnou do roka ještě jednou, vezmou mi řidičák. Koupil jsem si nového superba, tak jsem ho chtěl vyzkoušet. Jel jsem po hradecké dálnici a vybržďoval mě bílej superb. Říkal jsem si: blbeček – a předjel jsem ho. Oni za mnou, zase mě předjeli a najednou světla. Ty jo, to byli policajti. Jel jsem prej 247. Řidičák jsem jim ale neodevzdal a pak mě chytili v Chomutově. Někdo mě udal. Tak už mě nenechali jet, musel jsem volat kámošovi,“ vyprávěl Godla svoje oplétačky s policií s tím, že řidičský průkaz už má zpět.