Smutné, že není manželství pro všechny. Jsme zaostalý stát, říká Erika Stárková

Kdyby herečka Erika Stárková měla ukázat na mapě republiky, která místa pro ni znamenají životní křižovatky, tipuji, že by zabodla prst do města Most, ve kterém natočila ve své zatím nejvýraznější roli transsexuálky Dáši kultovní seriál, a vzápětí do pražského náměstí Jiřího z Poděbrad, kde se u stánku se šperky seznámila s peruánským výtvarníkem a muzikantem Cesarem. Jejich svazek jí přinesl, jak říká, nejvzácnější roli, a to roli maminky dcerky Almy.