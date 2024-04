Zpěvák Voxel žije na samotě a míchá parfémy. Baví mě smrady, říká

Se svou pětičlennou rodinou žije Voxel na samotě nedaleko Pradědu v Hrubém Jeseníku. „Signál tam není, obchod tam není, hospoda tam není, kostel tam není,“ vypočítává. „Žije tam ještě jedna stará paní a pak na druhém konci ještě jedna rodina. Máme to k nim asi dva kilometry. A to je všechno.“

Kromě hudby se Voxel začal profesionálně věnovat také parfumérství. „Jednou k nám přišla kamarádka mojí ženy, která dělá aromaterapii, masáže a takové ty vonné olejíčky, a dovezla si s sebou to, čemu se říká parfumérské varhany. Měla tam třeba dvě stě lahviček,“ vzpomíná.

„Já jsem si to vzal bokem a postupně jsem si tam čichal, tady jasmín, cedr a tak dále. A tak jsem se do toho zamiloval! Moje žena to naštěstí poznala a zaplatila mi první workshop. Tak jsem se do toho pomalu dostával hlouběji a hlouběji, takže teď už je to moje druhá práce.“

Na objednávku připravuje nejen parfémy, ale i vůně do svíček a aviváží. „Mně strašně baví vůně, ale ještě víc mě baví smrady,“ říká poněkud s tím, že vždy záleží na tom, jak se co namíchá. Neváhá prý použít ani pach exkrementu nebo pižma cibetek.

„Práce parfuméra je o tom, že smíchá třeba dvacet různých látek, aby vytvořil iluzi nějaké vůně,“ podotýká Voxel, který s manželkou vychovává dva syny a jednu dceru.

Před narozením dcery se netajili tím, že vyznávají polyamorii. „Rozhodli jsme se dát sobě samotným i tomu druhému naprostou svobodu, volnost, lásku, pochopení. Rozhodli jsme se, že se NEBUDEME VLASTNIT a uvědomili si, že to, co společnost považuje za lásku, je častokrát jen ono vlastnění, žárlivost, závislost, lpění na druhém,“ napsal tehdy Lebeda.

Důvodem náhlého rozhodnutí žít v polyamorii měl být manželčin vztah s Janem Kymličkou, kterého Lebedová ukazovala na sociálních sítích. O pár měsíců později ale vztah ukončila.