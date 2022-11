Voxel s manželkou loni oznámili, že žijí v polyamorii, teď čekají třetí dítě

Václav Lebeda a jeho manželka Marie Lebedová jsou spolu už deset let. Vychovávají dva syny, osmiletého Václava a čtyřletého Jozuu.

Nyní se prostřednictvím nového videoklipu s názvem Vánoce přicházejí, ve kterém manželka ukáže i těhotenské bříško pochlubili s tím, že očekávají třetí přírůstek do rodiny. Dítě by se mělo narodit v prosinci. Zda to bude holčička, nebo třetí kluk, Lebedovi neprozradili.

„Říkali jsme si, že to radši necháme v tajnosti, dokud to půjde. Na Marušce už je to vidět, ale udrželi jsme to do poslední chvíle. Původně vůbec nebylo v plánu, že to spojíme s videoklipem. Spojilo se to až tím, že jsme udělali vánoční písničku a miminko se má narodit před Vánoci. Pak nám bylo jasné, že když bude Maruška ve videoklipu, tak už to na ní bude trochu vidět,“ řekl Voxel.

Loni v červnu zpěvák s manželkou oznámili, že se nebudou vzájemně vlastnit, jsou polyamorní a budou žít v několika vztazích současně.

„Rozhodli jsme se dát sobě samotným i tomu druhému naprostou svobodu, volnost, lásku, pochopení. Rozhodli jsme se, že se NEBUDEME VLASTNIT a uvědomili si, že to, co společnost považuje za lásku, je častokrát jen ono vlastnění, žárlivost, závislost, lpění na druhém,“ napsal tehdy Lebeda.

Důvodem rozhodnutí žít v polyamorii měl být manželčin vztah s Janem Kymličkou, kterého Lebedová ukazovala na sociálních sítích. Letos v lednu po několika měsících sdílení společných fotek náhle vymazala téměř všechny příspěvky ze svého Instagramu, což může naznačovat, že vztah s milencem je minulostí.

VIDEO: Voxel & eM. - Vánoce přicházejí: