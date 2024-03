S Nikol jsme se občas chytly kvůli výchově dětí, říká po konci 3v1 Arichteva

Nacházíme se na akci věnované cukrovinkám. Namlsala jste se jako malá holka dost a teď v dospělosti už to tolik nepotřebujete?

Teď jako velká holka to potřebuju pořád. Některé sladkosti mám spojené s dětstvím, některé jsem opravdu milovala.

Jak moc jste striktní, jakožto maminka, co má odolávat těm tužbám nakoupit dítěti lízátka a sladkosti všeho druhu?

To jste se měl zeptat před třemi lety. Řekla bych, že syn samozřejmě bude jíst všechno jenom s cukrem, který není rafinovaný, nebude mlsat a nebude vůbec pít sladké pití, jenom vodu. Ta realita je trošku jiná. Myslím si, že jsme se docela snažili dlouhou dobu mu to sladké nahrazovat ovocem nebo zdravějšími variantami. Ale zase určitě nejsem taková máma, která by řekla ne, když si moje dítě chce kousnout do čokoládové tyčinky. Já si myslím, že když je to s mírou jednou za čas a není to náhrada oběda, ale třeba dezert po obědě, tak to je asi v pohodě. Když se pak tedy večer samozřejmě opravdu pořádně vyčistí zuby.

Jste veřejně známá osobnost. Když dojde na Instagram a nevyžádané rady od ostatních maminek, nebo dokonce bio maminek, jak to s grácií přejít? Nebo jak moc si to pouštět k tělu, abyste si pak neříkala, že jste špatná máma?

Já si zrovna myslím, že ty bio maminky, jak jste říkal, jsou takové ty smířlivější. Ale ano, je to velký problém. Na Instagramu má snad každá máma pocit, že se musí vyjádřit k tvému mateřství a k tomu, co všechno děláš špatně. Já tedy musím říct, že já se k mateřství taky dost vehementně vyjadřuji. Ale ne tak, že bych si našla něčí profil a „zhejtila“ mu tam, co všechno dělá špatně. Spíš se obecně snažím propagovat respektující výchovu, protože si myslím, že to je důležitý. Myslím si, že to je správný směr k tomu, jak přistupovat ke svým dětem. Tím, že mám Instagram a nechci ho využívat jenom k tomu, že na tom budu vydělávat strašné prachy, chtěla bych mluvit i o něčem, co si myslím, že je za mě důležité.

5. července 2023

Jako 3v1 momentálně spolu s Nicol Leitgeb a Martinou Pártlovou nefungujete. V české popkultuře koluje mnoho různých konspirací a teorií o tom, co se mezi vámi stalo. Byl ten „rozpad“ přirozený proces, nebo v tom byla nějaká zlá krev?

Jsme s holkami dvanáct let. To je fakt dlouhé „manželství“. Dostaly jsme se do fáze, kdy jsme spolu daleko víc pracovaly. A když jsme se sešly, místo toho, abychom společně pomlouvaly ostatní kámošky, vymýšlely jsme, jaké uděláme oblečení nebo jsme vymýšlely termíny, kdy něco natočíme, protože se to od nás očekává. Ale my jsme k tomu vlastně už nějak neměly ten „drive“. Přišlo nám, že mezitím, co jsme rodily děti, všichni už všechno natočili a my bychom byly jenom trapný. Nikča si proto založila Nadaci Radovan a rozhodla se, že chce pomáhat druhým, a my s Marťou chceme druhé šatit, tak zas chceme my ty prachy od nich. (smích)

Myslím, že nás s Marťou to asi třeba bavilo trošku víc. Zase mi ale přijde škoda zahodit nějakou značku, která nás baví a asi baví i lidi. Byla by škoda to skončit jenom proto, že Nikča chtěla jít dál jinou cestou. Že by v tom byla zlá krev, to si úplně nemyslím. Ale jsme tři ženský, samozřejmě že jsme se občas za těch dvanáct let pohádaly, to je jasný. Normálně spolu fungujeme dál a bavíme se. Akorát už prostě, když se vidíme, chceme být normálně kámošky a neřešit práci.

Pod jakým názvem teď budete s Martinou fungovat?

Budeme se dál jmenovat 3v1. Ale protože je to zajetá značka, je dost možné, že někdy to přejmenujeme. Nebo třeba úplně skončíme, pokud zjistíme, že nás to nebaví. I když to si nemyslím. Myslím, že obě nás to baví, uvidíme. Zatím jsme to tak tedy nechaly.

Jedna z těch teorií o důvodech vašeho rozpadu a odchodu Nikol je ta, že jste měly mít neshody ohledně výchovy dětí.

Nebudu říkat, že jsme se kvůli výchově nikdy nechytly. S Nikčou k tomu obě přistupujeme asi malinko jinak, i když nám ve finále podle mě jde o tu samou věc, a to vychovat z našich dětí šťastné lidi. Tak je logické, že když jsme se na to téma dostaly, že jsme se někdy... neříkám pohádaly, ale vyměnily si názory. Ale my zase nejsme úplně blbý. Podle mě jsme chytrý holky a víme, že pokud se nechceme hádat, tak se prostě o něčem nebavíme a probíráme jiné věci než výchovu. Nemyslím si, že bychom musely probírat všechny témata. Já třeba moc nerozumím politice a Nikča jo, tak se tolik nebavíme ani o politice.

Takže je mezi vámi „čistý stůl“?

Já myslím, že je.