Konec spolupráce 3v1. Nic netrvá věčně, ohlásily Pártlová, Leitgeb a Arichteva

Co si o sobě myslí? Martina Nikču obdivuju za to, jak skvěle zvládá být mámou, samozřejmě za její neuvěřitelný nadhled, co se mateřství týče, a v neposlední řadě za její inteligenci a smysl pro humor. A taky jí dost závidím vlasy!

Na Verče se mi líbí motor, který v sobě má, vůbec to nechápu, ale pořád jede jako fretka. Mám pocit, že už se nikdy nezastaví. Je skvělé, jak umí přijímat výzvy a vždycky je dá s prstem v nose. A miluju její ochotu pomáhat každému, kdo potřebuje, se vším, kdykoli, kdekoli, jakkoli, s čímkoli. Nikol Marťa je hrozně čistá duše, nikdy jsem nikoho takového nepotkala. Přející, tolerantní, otevřená. Jo, a taky je hrozně pružná! Tělesně. To se o ní málo ví. A stejně jako půlka národa miluju její smích.

Verunka je neskutečný pracant, dříč, spolehlivá, zodpovědná, vždycky všude včas. A je to taková ta kamarádka, které zavoláte ve tři ráno, že je vám zle, a ona u vás je ve tři deset. Maximálně patnáct. Obou holek si strašně lidsky vážím. Beze srandy. Veronika Na Nikče si vážím toho, že je zodpovědná, snaží se být za všech okolností skvělá máma, a přitom se z toho mateřství nepo….. A obdivuju její smysl pro humor a přehled.

Marťu mám ráda za to, jak je neuvěřitelně tolerantní a přizpůsobivá. Empatická. Lidská. Nikdy by nikomu neublížila.