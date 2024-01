Leitgeb, Farnou i Geislerovou pobouřil případ dívky zneužívané otčímem

„Mám pro vás takovou věc k zamyšlení a k tomu, abychom pro to udělali něco víc. Musím vám říct své pocity a jsem z toho úplně špatná. To přece nemůže takhle být a takhle dopadnout. Jde o případ holky, která byla pravidelně znásilňována svých otcem. Dostalo se to k soudu a ten rozhodl, že podle nich z toho nebude mít ta holka žádné větší brutální následky a toho otce propustili s podmínkou. Mám z toho opravdu špatný pocit, jak může někdo říct...,“ začala svůj příspěvek v příbězích na Instagramu Ewa Farna.

„Když se nad tím zamyslím já jako máma, jako žena, která si jen představí tuhle hrůzu, která se někomu děje ze strany jeho nejbližších, je to přece něco, co MUSÍ mít brutální negativní následky. To by snad psycholog potvrdil, že když vám nejbližší člověk provádí hrůzné věci, musí to zanechat velké následky. Vyburcujme nějaký nesouhlas s tím, aby to takto skončilo a dopadlo,“ vyzvala své sledující zpěvačka.

Její kolega Mikolas Josef neskrýval své rozhořčení, a dokonce zvažuje žalobu. „Po několika dnech uvažování dnes vím, že pokud ministerstvo spravedlnosti nechá rozhodnutí Krajského soudu v Brně v platnosti, pak budu žalovat stát a všechny, kdo se podíleli na tom, jak byl tento hrůzný zločin řešen. Není možné, abychom vychovávali naše děti ve společnosti, kde otec skoro tři roky znásilňuje a vydírá svou nevlastní dceru a následně odejde od soudu s podmínkou a tím, že musí zaplatit částku 300 tisíc korun,“ napsal na sociálních sítích.

„To, že se dívka po vynesení rozsudku pokusila o sebevraždu, ukazuje, v jakou bezradnost ji soudkyně svým nehumánním rozhodnutím uvrhla. Cítím, že mou povinností jako muže i jako občana této země je, se vůči takovému soudnímu rozhodnutí veřejně vymezit a jednat způsobem, který bude motivovat oběti takovýchto zločinů, aby případy zneužívání nahlásily, což dělá statisticky pouze 5 až 8 % obětí. Ve většině případů je to kvůli nedůvěře v to, že jim právní systém poskytne spravedlnost,“ napsal Mikolas Josef.

„Volám po moderním přístupu k trestní politice, který bude reflektovat vážnost zločinu a zároveň respektovat práva obětí. Není přijatelné, že téměř polovina pachatelů znásilnění dětí dostává tresty pod horní hranicí sazby. V 21. století očekávám, že tresty budou odpovídat standardům a hodnotám naší společnosti,“ dodal zpěvák, jehož příspěvek sdílela například i herečka Andrea Růžičková.

Článek o rozhodnutí soudu sdílela také herečka a zpěvačka Emma Smetana a herečka Patricie Pagáčová informace o případu okomentovala slovy: „Podmínka? Opravdu?“

Pavel Blažek @blazek_p Když soud odsoudí nějakou neoblíbenou osobu, nejlépe politika, pějí se ódy o soudní nezávislosti. A když rozhodne „diskutabilně", vyzývají se politici, aby do případu zasáhli. A je dobře, že to nesmějí učinit. Nezávislost soudní moci musí platit vždy. Ale nejen soudci, ale i…

Zatímco ministr spravedlivosti Pavel Blažek z ODS požádal všechny politiky o mediální zdrženlivost nejméně do doby, než soud sdělí veřejnosti důvody svého rozhodnutí, ozvaly se i další známé tváře na sítích. „Ježíšmarjá, kéž by právě nějaký politik bouchl do stolu a zařval, ať si všichni vyndáme hlavu z p**ele,“ reagovala například Nikol Leitgeb. „Nejvíc mě na tom všem děsí, že to bylo celý standardní. Každý druhý případ prý končí podmínkou. To je šílený!“

Influencerce za sdílení na sítích poděkovala na Instagramu herečka Anna Geislerová: „Díky, že zase hýbeš podstatným tématem. Tohle je skandální případ.“

Nikol Leitgeb napsala i Danuše Nerudová, která svůj názor vyjádřila i na síti X. „Lidsky je mi špatně a nechápu, jak je možné, že tyto rozsudky v dnešní době stále vznikají. Tvrzení, že nezletilá oběť nemá po dvou letech znásilňování trvalé následky, je vrchol nehoráznosti a naprostá ignorance utrpení, kterým si oběti procházejí. Hodnotit a zjednodušovat rozhodování soudů je pro veřejnost vždy velmi problematické a nepřísluší politikům. Na druhou stranu justice má chránit ty nejzranitelnější z nás. Podobné rozsudky říkají obětem, že spravedlnost pro ně nemáme,“ uvedla.

danusenerudova Příběh Aničky v posledních dnech zasáhl nás všechny. Iniciativa @pod.svicnem spustila sbírku, která by mohla v malé míře pomoci nabídnout Aničce novou šanci v životě. Budu moc ráda, pokud máte tu možnost, když zvážíte příspěvek. Odkaz najdete u mě v biu. Podobné případy nám bohužel ukazují, jak hluboký systémový problém máme. Malou nadějí nám může být, že se snad věci dávají do pohybu.

„V České republice se už není čemu divit, bleju ze soudů,“ reagovala Agáta Hanychová.

„U soudu jsem nebyla, odůvodnění rozsudku ještě není k dispozici a spis jsem neviděla. Celá kauza mě šokuje stejně jako vás, ale nepište mi, ať se k tomu vyjádřím, když k tomu mám teď jen minimum informací z médií. Působí to na mě jako naprosté systémové selhání a nepochopitelně nešťastné rozhodnutí Krajského soudu. Ministr spravedlnosti i Nejvyšší státní zastupitelství se do věci již vložili. Já můžu říct jen to, že jako žena i jako matka jsem zásadně proti bagatelizování podobných trestných činů, protože na odstranění následků, které to má na duši obětí, je jeden lidskej život krátkej,“ vyjádřila se k případu spisovatelka Radka Třeštíková.

Článek o dívce zneužívané otcem i rozhodnutí soudu okomentovala i moderátorka Gabriela Lašková. „K tématu, které naštěstí rezonuje už všude... Jsem na ten další postup upřímně zvědavá. Ale hlavní je, že to nesmetli ze stolu,“ napsala.

„Zajímalo by mě, co by soudci udělali, kdyby se to stalo jejich blízkým. V posledních letech po svých zkušenostech s českou justicí a po zážitcích mých kamarádů a známých musím říct, že 7 z 10 případů rozhodnou takto, to jest špatně. Je to strašný a smutný. Slečně moc přeju, aby se jí dostalo spravedlnosti. A zvlášť jejímu otčímovi,“ uvedla Monika Absolonová.

Zpěvačka Lucie Bílá sdílela odkaz na sbírku na platformě Donio, která vznikla na podporu oběti tohoto hrůzného činu.

Muž z Vyškovska nejméně dva roky nutil k souložím a orálnímu sexu nevlastní nezletilou dospívající dceru. Lesní dělník si vše natáčel a později dívku vydíral, že video a fotografie zveřejní.

Okresní soud ho nejdříve poslal na tři roky do vězení s odškodněním pro oběť ve výši 300 tisíc korun. Odvolací senát Krajského soudu v Brně však trest zmírnil na podmínku s odůvodněním, že prožité násilí nezanechalo na dívce „zásadní negativní dopad“. Dívka se ovšem několikrát pokusila o sebevraždu a skončila na psychiatrii.

Po vlně rozhořčených reakcí nejen na sociálních sítích ministerstvo spravedlnosti uvedlo, že případ opakovaného znásilnění nezletilé dívky otčímem, za které pachatel dostal u odvolacího soudu podmínku, prověřuje. Poté zváží další postup.

Kvůli rozsudku se v úterý 23. ledna od 18:00 uskuteční před ministerstvem spravedlnosti demonstrace, kterou svolaly organizace Konsent a Amnesty International. „Tento případ je jen další z mnoha, kde se ukazuje, že naše justice selhává při poskytnutí spravedlnosti obětem. Nemůžeme nadále mluvit jen o excesu. Soudci a soudkyně, kteří soudí sexualizovanou trestnou činnost, nemají povinnost se v této problematice vzdělávat,“ uvedly podle Seznam Zpráv organizátoři protestu.