Syn skončil v nemocnici s otravou alkoholem, přiznala Tereza Pergnerová

Proč se z našeho roztomilého děťátka stal najednou malý satan? Kdo mu dal ty obličeje, slovník, ta gesta? Co za sílu mu převrací oči v sloup při každém našem vlídném slovu? Kde se naučil, jak nás zasáhnout co nejvíce? Mohou za to hormony, nebo naše výchova? A jak své dokonalé rodiče vidí drazí drzí puberťáci?

Tereza Pergnerová vás provede hlasy obou táborů a sama nebude ušetřena ani názoru vlastní dospívající dcery, napsala moderátorka o třetím dílu svého podcastu O všem? Ovšem!, který nese tentokrát podtitulek Naši dr(a)zí puberťáci.

„Samuelovo dospívání ve skvělého spolehlivého muže u něj proběhlo relativně hladce, jak by řekla má dcera ‚bez hrotů‘. Ale přesto hodím jednu historku do placu,“ začala své vyprávění o synovi Pergnerová.

Její, jak sama říká, empatický Samuel si jednoho dne přisedl v Rakovníku na lavičku k muži popíjejícímu alkohol, jenž se mu poté začal dlouze svěřovat se svým životním příběhem.

„Syn s ním soucítil, dotazoval se na všechno a utěšoval ho. Ale zároveň u toho také s tímto starším mužem popíjel Jägermeister. Poté, co se Samuel zvedl k odchodu, rovnou zas padl k zemi. Otřes mozku, otrava alkoholem, konec příběhu se odehrál v nemocnici na Kladně,“ vzpomíná moderátorka na nepříjemný zážitek.

„Bylo nám z toho tenkrát strašně úzko. Ale pořád jsem přesvědčená o tom, že i naši milovaní si musí svůj život sami osahat, poznat své slabiny a hlavně... mají také právo dělat chyby,“ dodala Tereza Pergerová.

Kromě syna Samuela (21) z předešlého vztahu má moderátorka také dospívající dceru. Otcem Natálie (15) je dlouholetý partner Pergerové, podnikatel Jiří Chlebeček (52).

Moderátorka, zpěvačka a herečka Tereza Pergnerová začala s moderováním na Rádiu Golem. V televizi poté moderovala hitparádu MC1 a později hudební pořad Eso. Po vyléčení z drogové závislosti se k moderování vrátila. Uváděla například reality show Vyvolení a Farma či pořad Mise nový domov. Objevila se také v seriálu Ordinace v růžové zahradě nebo filmu Akumulátor 1.