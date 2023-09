O traumatu z běhání, otravě syna i stání na hřebících. Tereza Maxová vypráví

V průběhu života jste se objevila na obálkách snad všech prestižních módních magazínů. Ale byla jste někdy na titulní straně televizního časopisu?

To opravdu ne (směje se), tohle je poprvé. Ale podle mě je na to právě teď správná chvíle. Dřív jsem byla na obálkách, abych ukázala sebe, to, jak vypadám. Dnes doufám, že za fotkou na obálce může následovat text, který může mít i nějaký přesah a hlubší smysl.

Některé modelky – například vaše kamarádka Eva Herzigová – si občas rády zahrají ve filmu. Vás to nikdy nelákalo?

Pár nabídek jsem v životě dostala. Zúčastnila jsem se třeba castingu do filmu o Jamesi Bondovi, a dokonce jsem se dostala do nejužšího výběru na roli ve snímku Maska s Jimem Carreym. Zbývaly už jsme jen tři adeptky: Cameron Diazová, která nakonec roli získala, jedna dánská modelka a já. Tam už to bylo opravdu blizoučko. Pak jsem ještě mohla hrát v jednom francouzském filmu Židovku. Ale tam bylo tolik milostných scén, že jsem nakonec ani nelitovala, že jsem roli nedostala. (směje se) Takže když nějaká nabídka přišla, zkusila jsem to, ale nikdy jsem po hraní netoužila, nebyla to moje cesta.