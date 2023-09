Maxová odstartovala happening Hýbejte se s TERIBEARem. Pomozte i vy pohybem

Sbírka Friends of TERIBEAR Nevyhovuje vám pohyb? Rádi byste pomáhali ohroženým dětem kdykoliv po celý rok? Máme pro vás dobrou zprávu. Do sbírky Friends of TERIBEAR - může přispět každý. Kdykoliv. Kdekoliv. Právě teď. Jeden za všechny, všichni za TERIBEARa! Vy, kamarádi TERIBEARa, pomáháte měnit lidské osudy.