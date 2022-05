Tereza Maxová 25 let pomáhá dětem. Jako dárek si nadělila unikátní známky

„Je to neuvěřitelné, ale když dnes pozoruji příběhy dětí, kterým jsme od roku 1997 pomáhali, tak vlastně hledím na příběhy dnes hotových dospělých lidí, kteří stojí pevně na svých nohou, podařilo se jim dostudovat, našli si práci, založili rodiny. Přitom jsou pro mě stále všechny ty vzpomínky čerstvé,“ řekla Tereza Maxová.

„Považuju za zázrak, že v srpnu 2021 schválila Poslanecká sněmovna České republiky zákon, který má od roku 2024 zakázat umístění dětí mladších tří let v ústavech. Za 25 let nadace pomohla téměř půlmilionu rodin, dětí, mladých lidí, a i když už nebude existovat původní kojeňáček v Krči, který tuhle dlouhou cestu naší nadace odstartoval, vím, že dětí, které potřebují naši pomoc, zůstává pořád dost a dost. Jsem zkrátka ráda, že se na tenhle polozapomenutý svět už nezapomíná,“ dodala modelka.

Tereza Maxová na akci, kde ji přišly podpořit i novinářka a spisovatelka Martina Formanová a topmodelka Pavlína Pořízková, zavzpomínala na doby, kdy posílala dopisy a pohledy se známkou.

„Když jsem v roce 1989 odjela do Paříže, domů jsme mohli volat jenom, když jsme si ušetřili na telefonní karty. Ze začátku jsem neměla peněz nazbyt, takže jsem psala dopisy. Je úžasné, že moje mamka si je schovávala. Vždycky se na ně těšila. Samozřejmě pošta šla podstatně déle, než chodí dnes, ale byl to takový symbol komunikace a důvěrnosti. Některé ty pohledy a dopisy jsme dali do mojí knihy, která nedávno vyšla. No a já jsem jako malá byla dokonce i filatelista. Takže ke známce mám blízko,“ dodala.

Design známek pro modelčinu nadaci vytvořila Zuzana Lednická ze Studia Najbrt, která do své vize otiskla autenticitu dětské kresby. Známku tvoří ikonická fotografie Terezy Maxové od předního módního fotografa Mikaela Janssona, která je dotvořená dětmi z 25 dětských domovů. Co rok existence nadace, to jedno unikátní provedení. Na archu je pak 25 známek.

„Od začátku jsem věděla, že do známky musím nějak zapojit samotné děti. Napadlo mě zkombinovat fotografii Terezy s dětskou kresbou. Děti tak dostaly jednoduchou šablonu, kde si mohly dokreslit fotografii samy, jak chtěly. Netušila jsem, jak to dopadne, a výsledek mě překvapil a nadchl,“ řekla Zuzana Lednická.

„Tolik různých přístupů a tolik kreativity! Vybírala jsem z cca 100 kreseb, které se sešly z různých dětských domovů, ty nejvhodnější pro přetisk třemi zářivými barvami. Každá známka je jiná a já už se těším, až ji nalepím na první dopis!“ dodala designérka.

Od roku 1997 se Tereza Maxová a její nadační tým snaží být oporou pro opuštěné a ohrožené děti. Nadace věří, že každé dítě by mělo mít svou mámu a tátu, místo, kterému se říká domov. Pomáhá proto všem dětem, které jsou bez rodičů, vyrůstají v dětských domovech, náhradních rodinách nebo jejichž vlastním rodinám hrozí krize či rozpad. Za 25 let své činnosti podpořila statisíce dětských příběhů a rozdělila bezmála půl miliardy korun.

V rámci oslav nadace: 22. ledna 2022 vydala knihu Teribear – Tajemství modré krabice, kterou speciálně pro nadaci napsala Alena Mornštajnová. Knihu vydal Albatros Media. Pohádka o méďovi Teribearovi, který hledá domov. V květnu 2022 vyšla i jako audiokniha ve spolupráci s OneHOt Book, namluvil ji Hynek Čermák. 18. května 2022 ve spolupráci s Českou poštou byla uvedena na trh emise vlastních známek 25 let Nadace Terezy Maxové.

25. května – 1. června 2022 proběhne na Aukro.cz charitativní aukce zvětšeniny vybrané známky a také zarámovaného archu se všemi známkami. Výtěžek podpoří Fond pro vysokoškoláky.

Od 12. září do 18. září 2022 proběhne Teribear hýbe Prahou aneb Prima den s medvědem. Sportovně charitativní akce pro všechny věkové kategorie, které chtějí svým pohybem pomoci dobré věci. Více na www.teribear.cz