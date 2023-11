Se StarDance se rozloučil herec Marek Adamczyk. Hlasujte pro tanec večera

Šest tanečních párů předvedlo během dalšího soutěžního večera dvanáctého ročníku StarDance jive, waltz a tango. Překvapením byl souboj týmů v country tanci v originální choreografii Marka Zelinky.

V rámci filmového večera tentokrát soutěžící vůbec poprvé nedoprovázel Moondance Orchestra Martina Kumžáka, ale zazněly originální nahrávky slavných hitů.

Jako první vpluli na taneční parket herec Marek Adamczyk s Lenkou Norou Návorkovou, kteří zatančili svižný jive na písničku z filmu Top Gun. „Byly tam pěkné dynamické momenty. Markovi sice bohužel v jednu chvíli úplně vypadly kroky, ale Lenka to naštěstí nějak udržela,“ okomentovala výkon Tatiana Drexler.

Snowboardistku Evu Adamczykovou doprovodil při tangu Jakub Mazůch, vystoupili na píseň z animovaného filmu Rebelka. „Já jsem nadšený,“ potěšil taneční pár Richard Genzer. „Moc toho tanga jste tam podle mě tedy nedali. A to, co tam bylo, nebylo tak kompaktní, jak bych si představovala,“ kritizovala tentokrát Drexler.

Podle poroty dechberoucí číslo předvedli na píseň z filmu Legenda o vášni modelka a moderátorka Iva Kubelková a tanečník Martin Práger. „Byl to nádherný waltz. Ivo, jste talent, jste fantastická,“ nešetřil chválou Zdeněk Chlopčík. „K dokonalosti chyběl jen kousek,“ souhlasil Genzer.

Olympionik Vavřinec Hradilek s nováčkem StarDance Kateřinou Bartuněk Hrstkovou předvedli druhý jive večera na skladbu z animáku Zpívej. „Vadilo mi, že to nebylo v rytmu, bylo to kvůli tomu vlastně nakonec celé špatně,“ ohodnotil Richard Genzer. „Dnes jsem poprvé cítil, že si to Vávro neužíváš. Celé to bylo mimo hudbu. Asi jsi nestíhal,“ dodal Chlopčík. Hradilek získal za svůj výkon od poroty nakonec nejméně bodů.

Darija Pavlovičová s bývalým králem tanečního parketu Dominikem Vodičkou porotu waltzem na píseň z filmu Shrek naopak potěšili. „Trochu to chce doladit ty sólové točky, ale jinak to bylo skvělé,“ chválila herečku Tatiana Drexler. „Nádherný anglický waltz, byl jsem z vás Darijo opravdu uchvácený. Ale vybrali jste si ty točky, no. Příště se raději netočte,“ radil Chlopčík.

Cukrář Josef Maršálek s tanečnicí Adrianou Maškovou zakončili šestý soutěžní večer show StarDance tangem na píseň ze seriálu Gangy z Birminghamu (Peaky Blinders). „Vypadal jste při tanci skvěle. A v tom kabátu na začátku také fantasticky! Výkon byl přesně rytmický. Za mě to byl váš zatím absolutně nejlepší tanec,“ okomentoval Zdeněk Chlopčík. „Výborná choreografie i zvolená hudba. A vy, Josefe, vypadáte tak sebevědomě! Tango to sice podle mě moc nebylo, ale to nevadí,“ dodala Drexler.

Darija Pavlovičová a Dominik Vodička získali za svůj waltz od poroty nejvíce hlasů.

Porotu o sobotním filmovém večeru nakonec nejvíce zaujali Darija Pavlovičová a Dominik Vodička, nejméně bodů pak porotci dali páru Vavřinec Hradilek a Kateřina Bartuněk Hrstková. Diváci však svým hlasováním nakonec rozhodli o tom, že do dalšího kola soutěže StarDance nepostupuje herec Marek Adamczyk.

Jak hlasovala porota StarDance?

Darija Pavlovičová: 28 hlasů

Iva Kubelková: 27 hlasů

Eva Adamczyková: 26 hlasů

Josef Maršálek: 22 hlasů

Marek Adamczyk: 21 hlasů

Vavřinec Hradilek: 15 hlasů