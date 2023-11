StarDance opustila zpěvačka Tereza Mašková, osudnou se jí stala samba

„Je to zvláštní, ale já jsem šťastná. Samozřejmě mě to hrozně mrzí. Ale je opravdu důležité, že odcházím s tím, že jsem si ten poslední tanec užila,“ řekla Tereza Mašková, která už během večera zmínila, že se hodlá přestat stresovat, protože neví, jak dlouho v soutěži bude.

„Řekla jsem, že se na všechno vyprdnu, i když vím, co se stalo, tak si to užiju,“ upozornila Mašková na škobrtnutí, kterého si málokdo všiml. „Vy působíte skromně. Pořád se prodáváte pod cenou. Chybí mi tam trochu víc energie,“ řekla jí Tatiana Drexler. Porota nakonec ohodnotila její sambu 23 body, což byl třetí nejhorší výsledek večera.

StarDance Maďarský text písně Mit tehet a sejt je pro většinu z nás nesrozumitelný. Sambě Terezy Maškové a Daniela Kecskemétiho jsme však rozuměli naprosto dokonale.



Také vás svým tanečním představením oslovili?



Nejvíc porotu zaujala Iva Kubelková. Ta vyslyšela kritiku ze sociálních sítí, kde jeden z diváků napsal, aby radši tančila kolem plotny, a nastoupila v zástěře. Tu ale rychle odhodila, aby předvedla dokonalou sambu na hit La Bomba. „Pokud vaříte tak skvěle, jako jste tančila sambu, tak bych chtěl vaše jídlo ochutnat. To bylo excelentní,“ řekl Zdeněk Chlopčík. „Už dávno jsem neviděla tak krásné ruce, jako vy máte. Když vy propnete ruce, tak vystřelí až do vesmíru,“ řekla Tatiana Drexler a Kubelková s Prágrem se od poroty dočkali nejvyššího možného hodnocení.

Druhým nejúspěšnějším párem byli snowboardistka Eva Adamczyková s Jakubem Mazůchem, kteří diváky svou cha-chou zavedli do Koreje. „Bylo to energické a živočišné. Máte hodně rychlé nohy na to, jak s nimi ve svém sportu nic neděláte,“ překvapil olympioničku Zdeněk Chopčík a spolu s dalšími porotci ocenili pár 27 body.

Jen o bod méně získali nejmladší soutěžící Darja Pavlovičová a Dominik Vodička. Tančili sambu, kterou oba považují za nejtěžší latinskoamerický tanec. Nakonec sklidili chválu za to, jak se každým kolem zlepšují.

Na čtvrtém místě po hodnocení poroty skončil kajakář Vavřinec Hradilek. Se svou partnerkou Kateřinou Bartůněk Hrstkovou zatančil valčík na indickou píseň Komuram Bheemudo. „Je tam noblesa. Chvilku to plulo, pak přišel nějaký jez,“ řekl Richard Genzer a jeho slova potvrdili i ostatní porotci. Dohromady udělili Hradilkovi a jeho partnerce 24 bodů.

Herec Marek Adamczyk s Lenkou Norou Návorkovou tančil na píseň Dan Shen Qing Ge a vzal diváky do Číny. „Hodně poskakované, mělo by to být plynulejší,“ vyčetl mu Zdeněk Chlopčík. Pár získal 21 bodů a nechal tak za sebou jen outsidery soutěže Josefa Maršálka s Adrianou Maškovou, kteří jsou již na umístění mezi posledními páry zvyklí. Ani svou italskou cha-chou porotu nepřesvědčili. „Máte rytmus, ale strašně pomalé nohy. Ono to souvisí s váhou. Na tu váhu byste musel mít posílené nohy,“ řekla mu Tatiana Drexler. Konečný zisk páru byl jen 18 bodů.