StarDance je o další pár chudší. Soutěž opustil favorit Richard Krajčo

„Je to famózní projekt a jsem vděčný, že jsem se ho mohl zúčastnit. Dal mi kamaráda na celý život, naučil jsem se čtyři tance a ještě i sambu na příště,“ prohlásil Richard Krajčo a poděkoval rodině.

„Je to asi symbolické a asi to tak mělo být. Mám tady rodiče, partnera i taneční rodiče. Ríša tady má rodinu, je tady celý Kryštof. Toto je moje poslední televizní show, tak jsem se rozhodla,“ dodala dojatá Dominika Rošková.

Richard Krajčo a Dominika Rošková ve StarDance XII

Moderátorka Iva Kubelková a Martin Prágr zatančili jako první. Jejich quickstep porota hodnotila pozitivně, jen Tatiana Drexler a Zdeněk Chlopčík vytkli, že jim chyběla délka na parketu. Přesto dvojice dostala 22 bodů.

Paso doble plné efektních zvedaček předvedli kajakář Vavřinec Hradilek a Kateřina Bartuněk Hrstková. Tatiana Drexler je přesvědčená, že olympionik bude v análech soutěže zapsaný jako nejlepší nosič partnerky. Podle Zdeňka Chlopčíka bylo předvedené paso doble opravdu zážitek, jen ve složitějších figurách to chtělo větší rotaci. Pár si vytančil 23 bodů.

Herečka Darija Pavlovičová a Dominik Vodička předvedli quickstep. Lehký pohyb, dobrá choreografie, zazněly pochvaly od porotců. Dvojice od nich dostala 25 bodů.

Čtvrtým párem byli cukrář Josef Maršálek a Adriana Mašková. Zatančili slowfox. „Kdyby se z toho vytratily chyby, bylo by to krásné. Ale máte talent, prohlásila Tatiana Drexler, podle které by cukrář potřeboval ještě týden na trénink. Pár si vytančil od poroty 19 bodů.

Zpěvák Richard Krajčo a Dominika Rošková zatančili quickstep. „Možná jste už přetrénovaní. Škoda těch chyb, ale zlepšilo se vám postavení. Měli jste i ‚vystretý chrbát‘,“ prohlásila Tatiana Drexler. Zdeňku Chlopčíkovi zase vadily zpěvákovy vlasy. Dvojice dostala 22 bodů.

Paso doble předvedli herec Marek Adamczyk a Lenka Nora Návorková. „Nádherný výraz a kontakt,“ ohodnotil Zdeněk Chlopčík, ale stejně jako Tatiana Drexler vytkl chyby v postavení. Herec, který si ještě před hodnocením ulevil peprným výrazem a pak se omlouval, si s partnerkou vytančil 23 bodů.

Zpěvačka Tereza Mašková a Daniel Kecskeméti zatančili quickstep. Od porotců, kterým se líbí, že si dvojice tanec užívá, dostali 25 bodů.

Eva Adamczyková a Jakub Mazůch ve StarDance XII (Praha, 4. listopadu 2023)

Jako poslední tančili snowboardistka Eva Adamczyková a Jakub Mazůch. Při hodnocení padla i první desítka. „Nemůžu najít nic, co se mi nelíbí. Přechody od kroků ke scénkám, to je perfektní choreografie. To je už tanec, kdy nemám potřebu sledovat kroky. Chtěla bych být na vás zlá, ale nemůžu,“ řekla Tatiana Drexler k jejich slowfoxu a pak dala nejvyšší známku.

„Pár chyb jsem viděl. A co mi začíná vadit je, že je tam málo tance a více se soustředíte na scénku a rekvizity,“ vytkl Zdeněk Chlopčík.

„Evi, vy i kdybyste měla střevní koliku, tak to bude krásné,“ dodal Richard Genzer k dvojici, která nakonec dostala nejvíce 27 bodů.

Prvním vypadlým párem v letošním ročníku StarDance byli herec David Prachař a jeho taneční partnerka Zuzana Dvořáková Šťastná. Pak soutěž opustila herečka Ivana Chýlková a tanečník Jan Tománek.

KVÍZ: Jste expert na soutěž StarDance... když hvězdy tančí? Kliknutím spustíte kvíz