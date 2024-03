Chtěli, abych se vyspala s Baldwinem kvůli jeho výkonu, říká Sharon Stone

Sharon Stone na incident vzpomínala již ve své knize The Beauty of Living Twice z roku 2021, nyní ale poprvé producenta jmenovala. Jednalo se o Roberta Evanse (†89).

Herečka v podcastu Louise Therouxe uvedla, že si ji producent Evans zavolal do kanceláře. Tam měli diskutovat o chemii mezi ní a hercem Williamem Baldwinem.

„Pobíhal po kanceláři ve slunečních brýlích a vysvětloval mi, že spal s Avou Gardnerovou a že bych se měla vyspat s Billym Baldwinem. Jeho výkon by se zlepšil. Potřebovali jsme to, protože to byl problém,“ řekla Stone s tím, že Evans si odmítl vyslechnout seznam herců, které do role navrhla ona, a trval na obsazení Baldwina.

„Podle Evansa logika byla taková, že kdybych se s Billym vyspala, na plátně by to jiskřilo a zachránilo by to film. A skutečný problém jsem ve filmu byla já, protože jsem byla moc upjatá a nechovala se jako skutečná herečka, která by se s ním mohla prostě vyspat a jelo by se dál,“ dodala.

Sharon Stone a William Baldwin ve filmu někdo se dívá (1993)

Zmínila i kolegu Michaela Douglase, se kterým ve filmu Základní instinkt měla také sexuální scény. „Nemusela jsem s ním spát. Michael přišel do práce a prostě věděl své hlášky, nacvičilo se to a jelo se. Teď jsem najednou byla v pozici, že si to s někým ‚musím rozdat‘,“ prohlásila.

Ve své knize napsala, že ve smlouvě měla uvedeno, že může schvalovat herce. Přesto nikoho nezajímaly její názory a obsadili, koho chtěli. Někdy prý k hereččině zděsení a ke škodě samotného snímku.

„Vy jste na tomto herci trvali, i když při zkoušce nezvládl natočit ani jednu scénu, teď si myslíte, že pokud se s ním vyspím, bude z něj skvělý herec? Nikdo není tak dobrý v posteli. Přišlo mi, že mohli vzít někoho, kdo má talent, kdo umí zahrát scénu a pamatuje si text. Měla jsem hrát, ale řekla jsem že ne,“ uvedla.

Billy Baldwin @BillyBaldwin Not sure why Sharon Stone keep talking about me all these years later?



Does she still have a crush on me or is she still hurt after all these years because I shunned her advances?



Did she say to her gal pal Janice Dickinson the day after I screen tested and ran into them on our… https://t.co/wWEnpXnMQy https://t.co/PtgqMC6Sgz oblíbit odpovědět

William Baldwin pochází ze slavného hereckého klanu Baldwinů, hraní se věnují i jeho bratři Alec, Stephen a Daniel. William má na svém kontě filmy jako Narozen 4. července, Hráči se smrtí, Srdcová trojka, Jako štvaná zvěř nebo Virus. Později se objevoval v ne úplně nejúspěšnějších snímcích.

Herec se na síti X vůči slovům kolegyně ohradil a dokonce pohrozil, že by mohl napsat knihu o Sharon Stone. „Nejsem si jistý, proč o mně Sharon Stone celé ty roky mluví. Je do mě stále zamilovaná, nebo je po všech těch letech stále zhrzená, protože jsem se vyhýbal jejím návrhům? Mám na ni tolik špíny, až by se jí z toho zatočila hlava, ale mlčel jsem,“ napsal. „Příběh o schůzce, kterou jsem měl s Bobem Evansem a úpěnlivě ho prosil, abych při závěrečné sexuální scéně nemusel líbat Sharon, je absolutní legenda. Zajímalo by mě, jestli bych měl napsat knihu a vyprávět mnoho, mnoho znepokojivých, výstředních a neprofesionálních historek o Sharon? To by mohla být zábava.“