Být slavná stojí peníze. Je to těžké, tvrdí herečka Sharon Stone

Držitelka Zlatého glóbu promluvila o tom, kolik ji stojí cestování. Nemůže totiž jako celebrita létat s komerčními leteckými společnostmi. „Jennifer Lawrenceová nebo Nicole Kidmanová nemůžou jen tak naskočit na kterýkoliv let. Nicole Kidmanová nemůže naskočit do letadla společnosti Delta. Sharon Stone to taky nemůže udělat, ať už točí hodně filmů, nebo ne,“ řekla herečka. K létání tak většinou využívá soukromé lety.

Mezi další položky ve výdajích patří i platby za tým zaměstnanců, včetně vizážistů, publicistů a ochranky. Lidé často předpokládají, že jako slavná herečka bude vždy ta, která zaplatí útratu. „Jdete na večeři, u stolu sedí 15 lidí, a kdo to zaplatí? Ten účet na tři tisíce dolarů dají pokaždé vám,“ popsala.

Hvězda Základního instinktu si ovšem nestěžuje. Naopak se snaží žít život naplno i po tom, co v roce 2001 utrpěla těžkou mrtvici. Lékaři podle ní zpočátku její zdravotní potíže špatně diagnostikovali a málem ji poslali domů bez léčby. „Při prvním angiogramu to přehlédli a rozhodli se, že to předstírám,“ řekla Stone v říjnu v rozhovoru pro britský Vogue.

S odstupem více než dvaceti let má Stone na léčbu pacientů nový pohled. „Díky této zkušenosti jsem se naučila, že v lékařském prostředí ženy často nejsou vyslyšeny, zejména pokud nemáte ženského lékaře,“ uzavřela herečka.