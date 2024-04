Kdybych byla Oliver, vydělávala bych mnohem víc, míní Olivia Colmanová

Colmanová o rozdílech v platech promluvila v pořadu CNN The Amanpour Hour a prozradila, že ví o jednom případu, kdy rozdíl v platech činil dokonce neuvěřitelných 12 tisíc procent.

„Nechtějte po mně, abych začala mluvit o rozdílech v platech, mužští herci dostávají více peněz, protože se říkávalo, že přitahují diváky. Ve skutečnosti to už desítky let není pravda, ale stále to rádi používají jako důvod, proč ženám neplatí tolik jako jejich mužským kolegům,“ vysvětlila. „Jsem si moc dobře vědoma toho, že kdybych byla Oliver Colman, vydělávala bych sakra víc.“

Claire Foyová a Olivia Colmanová jako královna Alžběta II. v seriálu Koruna

Olivia Colmanová ztvárnila mimo jiné roli královny Alžběty II. ve třetí a čtvrté řadě seriálu Koruna, kde převzala roli po Claire Foyové, která má také zkušenost s rozdíly v platech herců a hereček.

Foyová dříve uvedla, že ji mrzelo, když se dozvěděla, že její kolega Matt Smith, který hrál prince Philipa, dostával vyšší plat než ona. Producenti to tehdy zdůvodnili jeho nově nabytou slávou ze seriálu Doctor Who.

„Hluboce mě to ranilo, protože jsem na tom seriálu pracovala dva roky. Všechny jsem v něm milovala. A pak jsem přišla na to velké, špinavé tajemství, o kterém nikdo nikdy nemluvil,“ řekla herečka v roce 2018.

„Člověk má štěstí, že má práci. Je to moc konkurenční prostředí. Takže v tomhle směru se spoléhá na soutěživost a zranitelnost herců. Aby mohli říct, že někdo to vezme o 10 tisíc levněji. Nemusela jsem nic říct. A myslím, že by to preferoval každý. Ale řekla jsem si, že když to neudělám, budu šidit sebe a všechny ostatní ženy, které znám,“ dodala Foyová.