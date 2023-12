Hlavní hrdina seriálu Ranč U Zelené sedmy nejdřív vadil. Je totiž Slovák

Přijít v 90. letech se seriálem, který by mohl konkurovat zahraničním sitcomům typu Přátelé nebo Krok za krokem, se zdálo jako nadlidský výkon. Scenáristovi Ivu Pelantovi (70) se to však podařilo. Vytvořil rodinný seriál, který baví diváky dodnes. Ranč U Zelené sedmy letos oslavil 25 let od premiéry.