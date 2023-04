V seriálu mi vycpávají prsa, prozradila Patricie Pagáčová

Patricie Pagáčová bude jednou z hlavních hvězd nového seriálu televize Prima Agrometal. Když jí režisér Karel Janák pro roli vybral, vypadala ale trochu jinak než teď.

„Moje role Panenky měla být hodně prsatá. Pan režisér mě našel v době, kdy jsem kojila. Ale když se to točilo, už jsem nekojila, takže Panenka nakonec prsatá není. Nebo teda trošku jsme to vycpávali,“ popsala herečka s tím, že režisér ji zřejmě nechtěl přeobsadit jen kvůli menším ňadrům. „To by se možná dalo i zažalovat. Pan režisér to taktně nijak nekomentoval, ale nechal mě vycpat. Kostymérky pak přišly, že se vymyslelo, že dostanu řízky – tak se říká těm vycpávkám, takže to je potupný kompletně. Ale jinak to bude moc pěknej seriál,“ smála se při vzpomínce na natáčení Patricie Pagáčová.

Její dceři Bibianě už brzy budou dva roky. Patricie k její výchově přistupuje velmi pragmaticky a syndromem úzkostné matky evidentně netrpí. „S manželem hrajeme takovou hru – když třeba zjistíme, že má bobek v gatích, tak kdo první řekne, že nejde, a chytne se za nos, nemusí přebalovat. Nebo když se díváme na televizi a ona se vzbudí… Je to o rychlosti,“ vysvětlila Pagáčová.

Ve výchově si s manželem Tiborem rozumí a doplňují se i v domácnosti. „Já vařím, ale manžel vaří víc, protože vaří líp a víc ho to baví. Já taky vařím, ale už jsme se domluvili, že on vaří líp,“ říká herečka, která se neobává, že by ji kvůli vaření muž opustil.

„Manžel mě má tuze rád. Vzal si mě dobrovolně a věděl, jaká jsem, už když si mě bral. Na reklamace je už pozdě,“ dodává.

Herečka si dramaturga Tibora Pagáče vzala v roce 2019 po roční známosti. Dcera Bibiana se jim narodila v květnu 2021.