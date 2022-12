Vztah, domácnost a manželství dělá žena, míní senátorka Daniela Kovářová

Daniela Kovářová přinesla Janu Krausovi dvě své knihy. Jedna se týká manželství a druhá piva. „Objevilo mě pivo. Já jsem byla velký nepřítel piva. Říkala jsem si, že pivo je to žluté, hořké, hnusné, chlapi jsou po tom opilí… měla jsem pocit, že já a pivo nikdy a že jestli piju všechno, tak pivo ne. A pak si mě pivo našlo,“ prohlásila senátorka s tím, že se seznámila se zajímavým člověkem, který ji do kouzla tohoto moku zasvětil, a napsala s ním knihu Pivař a blondýna.

Moderátora pak především zajímala její iniciativa, aby byla manželům udělována cena za věrnost, která ve společnosti vzedmula bouřlivé reakce a debaty. „Šlo jen o to říct těm osmdesátiletým, devadesátiletým, těm dvěma, co spolu těch padesát let vydrželi, jste bezvadní, držíme vám palce a řekněte nám, jak jste toho dosáhli, když se tolik lidí rozvádí a rozchází,“ vysvětlila svůj záměr Kovářová.

Dodala, že dnes člověk ani nemůže vyslovit svůj názor. Nesouhlasí ani s moderátorovým návrhem, že by měla být medaile udělována spíš za výdrž než za věrnost. „To s vámi nesouhlasím. Přece věrnost ctnosti, příteli, slibu, národu… To je právě to nepochopení, že já jsem chtěla udělit cenu tomu institutu, nikoli za nějakou manželskou věrnost,“ řekla. „Mně připadá, že nám chybějí pozitivní vzory, a nechtěla jsem nic jiného než ten pozitivní vzor, který vytrval v nějaké době.“

O důležitosti takového ocenění je natolik skálopevně přesvědčená, že má už vlastní plán, jak tento návrh realizovat i bez podpory oficiálních institucí. „Já tu cenu budu udělovat sama ve spolupráci se starosty,“ stojí si za svým advokátka se specializací na rodinnou problematiku.

„Všichni doufají, že to bude na celý život,“ řekla o sňatcích. „Mám za sebou sedm tisíc klientů, kteří prošli mojí kanceláří, a každý, který se rozváděl, byl přesvědčený, že to bylo jeho osobní selhání. Každý toho litoval. Když se rozvádíte, je to vlastně prohra. A jeden až tři roky, někdy i déle, se z toho vzpamatováváte.“

A jaká je její rada, aby se to nestávalo? „Já mám takový konzervativní pohled na vztahy, myslím si, že ten vztah a domácnost a manželství dělá žena, takže si myslím, že na ženu jsou kladeny větší nároky, na ženě leží větší odpovědnost,“ přiblížila svůj pohled na věc. „Žena nesmí vyčítat a jeden i druhý si nesmí myslet, že ten druhý může za jejich štěstí. To oni sami můžou za svoje štěstí. Na nás ženách pak leží odpovědnost za tento svět.“

Na závěr ještě připomněla, že ze statistik vyplývá, že ženy i muži, kteří žijí v manželství, se dožívají vyššího věku, mají víc sexu, víc dětí, víc přátel, víc peněz a dosáhnou na lepší pracovní místa.