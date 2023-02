Táhni do té díry, odkud jsi vylezla, zuřil manžel ve Výměně

První rodina žije ve vlastním bytě 3 + 1 v Mariánských Lázních. Lucka (28) pracuje v dětském domově a aktuálně je na mateřské dovolené. Její partner Tomáš (33) se živí jako mechanik nákladních aut. Jsou spolu téměř jedenáct let a svůj vztah považují za harmonický. Mají dvě děti: Lucinku (8) a Leontýnku (1). Do jejich rodiny patří i sedm psů a jeden kocour.

Velkou vášní celé rodiny je kynologie. Mají chovnou stanici a vedou i cvičiště psů. Do Výměny manželek se přihlásili z hecu. „V jednom díle jsem viděla paní, která vůbec neuklízela a nevařila. Přála bych si, aby Tomáš takovou partnerku na chvíli zažil,“ vysvětluje Lucie.

Peníze strkají do psů

Za Tomášem přijela Petra (36), která pracuje jako pokladní. Hned po vstupu do nového domu poznala, že její nová rodina miluje psy. Ona sama se jich přitom bojí. Při čtení manuálu navíc zjistila, že se denně bude muset starat hned o několik z nich.

Pečovat měla i o roční Leontýnku, ale hned první večer ji zaskočilo, že se o ni stará, a to včetně koupání, malá Lucka. Ta si také sama připravuje jídlo. Její oblíbený, ale chudý pokrm – roztopený sýr na snídani – Petru překvapil: „Nemyslím si, že by na tom nebyli finančně dobře. Spíš podle mě peníze strkají do čoklů než do dětí.“

Hned po snídani se Petra pustila do úklidu. Pod koberci ke své nelibosti našla cosi, co vypadalo jako mrtví brouci. „Při vytírání jsem pochopila, že pořádek tady opravdu nemají na prvním místě. Důkladný úklid tady asi dlouho nebyl,“ prohlásila.

Na starost dostala náhradní manželka i psy. Protože se jich však bojí, ujala se jejich krmení osmiletá Lucka. „Je to strašně ošklivý, takové malé dítě mezi tolika agresivními psy,“ komentovala z bezpečné vzdálenosti Petra. Brzy jí došlo, že Lucinka rozhodně není průměrná dívka – chodí pravidelně na tréninky boxu, kam ji náhradní manželka měla doprovodit. Při té příležitosti si sport i sama vyzkoušela.

Za to oběd nedopadl podle jejích představ. Sice připravila maso a zeleninu na vývar, ve spíži ale nenašla žádná dochucovadla, na která je zvyklá. „Vařit se nebude, protože bych musela dětem dát jen vodu se zeleninou. Nemají nic, co by dalo polévce nějakou chuť, ani kuřecí bujón.“ Ona sama prý jí od prvního dne piškoty.

Přestává pro mě existovat

První Petřino přání ve změně režimu směřovalo na Lucku. Podle jejího názoru toho má holčička moc. „Vzala bych si na starost některé věci, které děláš, abys mohla trošku zvolnit.“ Otec ovšem bez bližšího vysvětlení nesouhlasil. Petře prošla aspoň žádost o společnou procházku po městě. Tomáš navíc rodině naplánoval den na rybách i s přespáním v karavanu.

I když se Petra bála, že se na rybách bude nudit, nakonec byla nadšená. Noc v karavanu však kvůli bolesti zad nestrávila. „Já jsem věděl, že na to tady nemá. Je akorát tak zvyklá dřepět doma a čumět na televizi nebo do mobilu,“ nebral si servítky Tomáš.

„Koukám na televizi a čekám,“ informovala mezitím kamery o svém programu v prázdném bytě Petra. „Chtěla jsem upéct bábovku, ale nenašla jsem formu. Vařit se taky nebude, protože není z čeho. V mrazáku je sice krkovice a kuřecí, ale já už nemám nápad, co z toho udělat.“

Další den vyrazila s Luckou na holčičí den do centra Mariánských Lázní, zatímco Tomáš uklízel podle jeho názoru zanedbaný byt. „Nedělá to, co má, musím to dělat já. Co se dá dělat. Ale říkat jí to nebudu, protože by to ve mně bouchlo a vznikla by hádka,“ vysvětloval. Když se rozzuří, ničí podle svých slov věci a nadávky lítají jedna za druhou.

Netrvalo dlouho a tato část jeho povahy vybublala na povrch. Po návratu z procházky ho totiž Lucka poprosila, aby jí objednal kebab, protože měla hlad. „Za deset let, co jsem se svojí ženou, se mi nestalo, aby mi děti řekly, že celý den nic nejedly!“ Po zbytek Výměny se proto rozhodl zůstat doma a postarat se o děti sám. „Petra pro mě přestává existovat a je jen otázka, jak to ještě dlouho psychicky vydržím.“

Petra se bránila s tím, že Lucka až na jeden chlebíček nic nechtěla, byť jí jídlo nutila. „Jeden chlebíček, ty vole?! Těch já sežeru dvacet!“ rozohnil se dočasný manžel. „Jsi měla zavolat, že nemáš peníze, nebo já nevím, ty vole, a ne, že ty vole, mi dítě v devět hodin zavolá a řekne mi, ty vole, že má hlad!“

Hádka se vzápětí ještě vyostřila: „Táhni do té díry, odkud jsi vylezla, ty vole!“ zuřil dočasný manžel a práskl dveřmi. Zpoza nich se ozývala jedna sprostá nadávka za druhou. „Je to blázen, nic víc,“ komentovala Petra a noc se rozhodla strávit v hotelu.

Tomáš mezitím doma zpytoval svědomí. „Naposledy jsem měl takový výbuch před rokem a půl. S*re mě to, protože jsem slíbil ženě, že se tohle odehrávat nebude. Neuděláme s tím ale asi už nic.“ Náhradní manželka si z hádky nic nedělala a užívala si hotelového komfortu. „Vůbec se nezlobím, že mě vyhodil. Mohl mě klidně vyhodit i dřív,“ usmívala se. Odpoledne si zašla pro věci a nechala náhradního manžela na pospas osudu a úklidu.

Se známkami to vypadá všelijak

Druhá rodina má pronajatý dům ve vesnici Ledce u Kladna. Petřin partner Vláďa (32) pracuje jako řidič a spolu vychovávají Honzu (14), Ríšu (8) a Tomáše (3). Celá rodina by chtěla jet na dovolenou k moři, což je hlavní důvod, proč se přihlásili do Výměny manželek. Petra si slibuje, že Vláďa díky televiznímu pořadu zjistí, že mít doma uklizeno a navařeno není samozřejmost.

Lucku v nové domácnosti okamžitě překvapilo, že se zde vůbec nesnídá. Vzápětí také zjistila, že její nová rodina není moc akční a kluci nejsou zvyklí na pohyb. Kromě mobilu také nemají moc zálib. Podle Vládi nemají s Petrou čas vozit je na kroužky.

Zaskočilo ji také, že kluci včetně tříletého Tomáše pijí běžně kolu a jí brambůrky. Pokoušela se proto pozvednout jejich stravovací návyky. Hned první den uvařila polévku a segedínský guláš, který si ostatní členové poručili. Jako první se však k jídlu dostal kocour, který se najedl přímo z hrnce. Aby toho nebylo málo, kluci prohlásili, že jim její jídlo nechutná, a odešli od stolu. Místo oběda tak měli suchý rohlík se salámem, který je jejich běžnou stravou.

Šokovaná byla Lucka také z toho, jak špatné známky mají ve škole. Honza je v pubertě a hrozí mu propadnutí hned z několika předmětů. „Propadl na prvním stupni i na druhém stupni, teď to taky vypadá se známkami všelijak,“ prozradila Lucie. Podle otce může za jejich známky covid, kvůli kterému se už dlouho do školy ani nepodívali. „A my neumíme vysvětlovat tak jako paní učitelka,“ dodal.

Jste snad natvrdlá?

Ve změně režimu si náhradní manželka přála, aby celá rodina trávila víc času venku. Radikálně proto klukům omezila mobil a televizi, nechala schovat všechny sladkosti a hodlala je zapojit do péče o domácnost. Jeden den se také měl o syny kompletně postarat Vláďa.

Vláďa byl s náhradní manželkou spokojen a v dočasné domácnosti vládl klid.

K jejímu překvapení se kluci práce chopili vcelku ochotně. „Říkala jsem Vláďovi, aby je víc chválil, že pak budou mít větší chuť do práce,“ upozornila. Společně uvařili, zametli, vyprali i pověsili prádlo. Náhradní manželé se mezitím dohodli, že nejstaršímu synovi udělí lekci: společně předstírali, že jídlo, které uvařil, jim nechutná. To ho mělo přimět, aby sám od podobných praktik upustil. „Je ti to příjemné, když ti někdo takhle vstane od jídla?“ ptal se otec.

Pozornost rodiče zaměřili i na školní povinnosti kluků, hlavně nejstaršího Honzy. Postupně se však dozvídali o dalších a dalších problémech. „Tenhle sešit je nám k h*vnu, protože v něm nemá ani čárku. A tady máme popsané tři listy. Kdyby měla moje dcera takový sešit, tak ji umlátím,“ řekla Lucie.

Vláďa mezitím volal jeho třídní učitelce, se kterou se stihl pohádat: „Jste natvrdlá? Já si ten papír nevycucám z prstu, musí nám ho teprve doktor dát. Ten kluk je prostě jiný, má ADHD a autismus prvního stupně.“ Jeho hněv se pak obrátil proti synovi: „Budeš tady za šedesát korun dělat kopáče, místo abys šel na normální školu a do normální práce.“ Lucka se pokoušela s Honzou učit, jak ale sama přiznala, za jeden den, který zbýval do odjezdu, se toho moc zachránit nedá.

Akorát jsi dřepěla u televize

Debata mezi osmi očima se téměř okamžitě stočila k Tomášovu výbuchu. „Ty jsi měla půl dne na to, abys připravila nějaké jídlo, než přijedeme z ryb… Ale jsem teď ve fázi, že bych se o tom raději nebavil,“ odvětil Tomáš na Petřin popis konfrontace.

Před restaurací se Tomáš vytasil s překvapením. „Klekat si nebudu, protože je mokro,“ vysvětlil a vtiskl partnerce do ruky krabičku s prstenem.

Do varu ho však dostala informace, kterou prý Petře svěřila malá Lucinka: Její pravá máma prý někdy vaří a někdy ne. „Poslouchej mě, co to tady meleš? Moje žena doma vaří každý den, tak tady nemel ty hovadiny, vole! Protože ty jsi dřepěla akorát u televize!“ Vzápětí se zvedl a odešel z místnosti s kanonádou vulgarit.

„Dokuř to v klidu a pojď za mnou,“ šla mu domluvit manželka. Když opět všichni zasedli ke stolu, vzala si Lucie slovo: „Přijde ti normální, aby tvoji synové jedli pořád jenom paprikáš? Aby tříletý kluk pil kolu?“ Petru to otrávilo. „Jdeme domů?“ zeptala se manžela, který se zatím do debaty nevložil. Lucie s Tomášem jí to však nekompromisně zatrhli.

„Já jsem tvoje děti naučila hygienu, naučila jsem je, jak si mají kreslit! Protože se jim věnuju, to je ten rozdíl mezi náma dvěma!“ „Ale podle týhle paní máme na prvním místě psy! Jdeme,“ zavelel Tomáš.

Před restaurací se vytasil s překvapením. „Klekat si nebudu, protože je mokro," vysvětlil a vtiskl partnerce do ruky krabičku s prstenem. „Ty jsi takovej vůl! Vezmu si tě," zněla odpověď.