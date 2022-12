O lidech nevíte vůbec nic, uzemnila v Máte slovo Jílková senátorku Kovářovou

„Jestli vy sama nejste schopna žít v dobrém manželství, tak to je jiná věc, ale je tady strašná spousta těch...,“ nedořekla větu Kovářová, jelikož se vzápětí ozvala pobouřená Jílková.

„Co to povídáte, co to paní senátorko povídáte, jestli já jsem nebo nejsem schopná žít v dobrém manželství? Co si to vůbec dovolujete? Vy totiž o lidech nevíte vůbec nic a teď nechte hovořit někoho jiného,“ dodala Jílková přibližně v polovině vysílacího času.

Senátorka, bývalá ministryně spravedlnosti a členka Ústavně-právního výboru a podvýboru pro rodinu Daniela Kovářová totiž navrhla ocenit plaketou dlouhodobá dobrá manželství, která trvají 50, 60 a 70 let. Podle jejích slov totiž u nás chybějí dobré příklady a symboly. „Nejde o věrnost sexuální, jde o věrnost v manželství,“ uvedla podle informací v Senátu Kovářová.

Na začátku vysílání se tedy Jílková v první řadě zeptala, zda by se podle Kovářové měla ocenit i manželství bigamistů či promiskuitních manželů, protože spolu vydrželi šedesát let. „To je pro vás to kritérium?“ položila Jílková senátorce dotaz.



„My si asi vůbec nerozumíme. Nejde o nic jiného než o staré dobré diamantové svatby. Je úplně běžné, že se dnes na vesnicích oceňují dobrá manželství trvající 50, 60 a 70 let.“ Jílková ovšem nabádala na senátorku, aby objasnila, proč se ocenění nebude týkat sexuální věrnosti. Jílková doplnila také to, že „lidé nemají na elektřinu, dochází k domácímu násilí, samoživitelky nemají na obědy a vy se v Senátu věnujete tomuto návrhu na plaketu manželství.“

Senátorka se následně roznítila, že nerozumí, jak „někdo může takovou krásnou věc jako jsou diamantové svatby mediálně úplně porazit tím, že mluví o sexuální věrnosti.“ Jílková však upozornila na to, že senátorka sepsula diamantovou svatbu sama, a to v Senátu se slovy: „Nejde o věrnost sexuální, jde o věrnost v manželství.“ „Tak to neshazujte na média,“ dodala moderátorka.

Na co si to tady všichni hrajeme

„Každý z vás, kdo tady stojí, je přece schopen na první pohled během třiceti vteřin poznat dobré manželství,“ řekla senátorka Kovářová. Jílková ihned zareagovala „Opravdu? Vy jste hodně naivní. Víte, že mě to hodně překvapuje, u vás jako u rodinné advokátky?“ ptala se šokovaná moderátorka. „Paní senátorko, jak tohle můžete vůbec říct. To je neuvěřitelné, to si z lidí děláte legraci,“ pokračovala Jílková.

Kovářová na to odvětila, že je pětatřicetiletý advokát a pozná to. Jako příklad dala babičku a dědečka, kteří jsou k sobě laskaví a drží se ruku v ruce během procházky. Jílková ovšem upozornila na celospolečenský problém v podobě domácího násilí či násilí páchaného na dětech, kdy s rozeznáním mají problém i samotní policisté. „To ale vědí sousedé a starostové. To se v obci ví,“ řekla Kovářová.