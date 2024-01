Radek Kašpárek zhubl 15 kilo. Cvičím pod dohledem trenéra, říká šéfkuchař

„Chodím cvičit pod dohledem profesionálního trenéra a už mám patnáct kilo dole. To cvičení je pro mě hnací motor, díky tomu jsem ustál tu 420, tak jak jsem ji ustál. Když už to bylo na mě moc, tak jsem si řekl: ‚Vzpomeň si na trénink, kdy už absolutně nemůžeš,‘“ popsal Radek Kašpárek v rozhovoru pro pořad Život ve hvězdách.

„Brzy budu uvádět nový televizní pořad Hell’s Kitchen, který diváci můžou znát z americké verze s Gordonem Ramsayem. Těším se, ale přistupuji k tomu s naprostou pokorou a respektem,“ říká šéfkuchař.

Nejvíc času tráví v poslední době v kuchyni ve své nově otevřené restauraci v Praze, o které snil už dva roky. „Strašně mi spadl kámen ze srdce, že se nám nakonec podařilo otevřít. Rekonstrukce byla opravdu náročná a dlouhá, ke konci už člověk ztrácel trpělivost a nervy,“ popisuje.

Pro svůj nový podnik zvolil netradiční jméno 420, což vyvolalo na sociálních sítích vášnivé diskuze o tom, zda je šéfkuchař milovníkem marihuany, se kterou se toto číslo často spojuje. „Je to jednoduchá předvolba do Česka. A proč tam tedy není to plus? Protože jsme možná chtěli provokovat. Ale je to česká restaurace, kde děláme českou kuchyni a snažíme se posouvat její mantinely a bortit hranice,“ vysvětluje podnikatel.

Radek Kašpárek působil v minulosti v pětihvězdičkových hotelech Savoy a Aria, byl také šéfkuchařem kulinářského ateliéru Ola Kala. Od roku 2010 uváděl na TV Barrandov pět let kuchařský pořad Co bude dnes k večeři, později přejmenovaný na Kašpárku, vař!

Od roku 2014 je šéfkuchařem a jedním z majitelů restaurace Field. Rok poté Field dostal michelinskou hvězdu a dvakrát ji obhájil. Diváci si ho oblíbili jako jednoho z porotců v televizní soutěžní show MasterChef nebo v pořadu Souboj na talíři.

Šéfkuchař je trojnásobným otcem. S manželkou Andreou, kterou si vzal v březnu 2020 před koronavirovou pandemií, mají jednoho společného potomka, syna. Z předchozího manželství má podnikatel dvě dcery, jeho manželka jednu.