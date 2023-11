Hrozilo, že mi rozbije hlavu žehličkou, říká Vaňková o domácím násilí

„My jsme si rozuměli. Byla sranda. Ve společnosti byl milý, zábavný a bylo to fajn,“ popisuje Vaňková začátek vztahu v pořadu České televize 13. komnata. Partnera si oblíbila i její rodina a nikoho ani nenapadlo, že by měl sklony k násilí.

„Ty věci přicházejí velmi nenápadně, a než si to člověk uvědomí, tak ani neví, že už se něco děje. Začalo to potichu. Psychicky. Třeba začal říkat: Takže ti nejsem dost dobrej… Ten člověk si vytváří takové hranice, které pomalu posouvá,“ popisuje zpěvačka. „Pomaličku si vás začne separovat od lidí. Třeba si pamatuji, že jsem v té době hrozně málo komunikovala s rodinou. Pak přijde první facka, šťouchnutí… Většinou to bývalo v časech, kdy nebyl střízlivý,“ vzpomíná.

„Pak přijdou sprosté nadávky. Člověk se začne bránit, protože to už není normální, a pak je z toho bitka. Ale já jsem se svou tělesnou konzistencí neměla šanci. Když nad vámi stojí dvoumetrový chlap s žehličkou a vy se klepete na zemi, tak nemáte šanci,“ popisuje zpěvačka, která si v té chvíli částečně přála, aby došlo na nejhorší. „V duchu si říkáte: Jestli ty máš odvahu mi tohle udělat, tak já budu mít takové důkazy, že už tě z basy nedostanou. Protože modřiny zamaskujete, ale kdyby mi roztřískal hlavu žehličkou, tak už na to představení prostě neodjedu.“

Šárka Vaňková jednou zkusila zavolat i policii. Ta si vše nechala vysvětlit od jejího partnera a řešila situaci domluvou. „Když páni policajti odjeli, tak jsem dostala ještě jednou. Zavřou se dveře a příběh pokračuje dál. A já jsem nechtěla, aby se o tom psalo. I když jsem byla zaškatulkovaná jako zlatokopka a jak si strašně dobře žiju, tak jsem se strašně bála, že kdybych to začala nějak víc řešit, tak se to někdo dozví a začne se o tom psát,“ vysvětluje finalistka SuperStar, proč se odmítala svěřit.

Rodinu zase nechtěla děsit. Chybu hledala v sobě. Snažila se být dokonalou partnerkou, dávala pozor, aby nedala partnerovi sebemenší záminku k nespokojenosti, a v tomto stresu a strachu žila několik let.

„Několikrát jsem chtěla odejít. Ale od takového člověka se strašně špatně odchází. Protože když to chcete řešit po dobrém, tak přijde citové vydírání. Promiň, už to nikdy neudělám, já jsem byl unavený, opilý, já si to nepamatuju… A vy uvěříte, že už to třeba opravdu neudělá,“ říká Vaňková.

Podle odborníků navíc odchod bývá nebezpečný, protože eskaluje násilí. Vaňková musela nakonec potají utéct. „Útěk jsem plánovala půl roku. Musela jsem si najít byt a vychytat správný okamžik, abych věděla, kdy on přijde, usne, abych měla připravené věci. Zdrhla jsem nad ránem. Dokázala jsem to,“ raduje se nyní.

Šárka Vaňková a Petr Vondráček v představení Presidenti

Partner to ale nechtěl nechat jen tak a stalkoval ji. Rozhodla se opustit showbyznys i republiku. Několik let žila na Slovensku a v Maďarsku, pracovala v parfumerii a později působila jako obchodní zástupkyně pro vlasovou kosmetiku. Prožila tam sedmiletý vztah. Po návratu domů začínala opět od nuly. Dnes má spokojený vztah s muzikantem a hercem Petrem Vondráčkem a věří, že konečně našla pravou lásku. Jezdí na koncerty s projektem Iveta – PS na počest Ivety Bartošové a hraje v divadle.