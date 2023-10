Šárka si s mojí dcerou Aničkou rozumí, říká Petr Vondráček

„Šárka si s mojí dcerou Aničkou rozumí. Aničce je čtrnáct, Šárce je trošku víc. Dcera zatím dbá tatínkovských rad,“ pochvaluje si Vondráček. S Šárkou Vaňkovou se dal dohromady, když spolu zkoušeli představení Presidenti. Vztah jim podle Vondráčkových slov zatím klape.

Vaňková v něm našla skutečného gentlemana, což podle Vondráčka není v současnosti úplně snadné. „Dneska, když ženu pustíš do dveří, se to může brát jako sexismus. Může se urazit, ona je přece rovnoprávná s mužem. Já díky ségře a mámě mám obrovskou úctu k ženám a vždycky budu mít. Když jdeme s partnerkou ze schodů, jdu první, a když jde nahoru, jde přede mnou, a ne proto, abych se jí koukal na zadek,“ tvrdí Vondráček, který je ohleduplný k ženám i v práci. V posledním filmu dokonce odmítl natočit erotickou scénu kvůli kolegyni, která se nahá před kamerou necítila dobře.

„Já jsem to dělat nechtěl. To je ta pravá frajeřina. Nechtít. Řekl jsem: Ne, děkuji, raději knihu. Takhle… Tam měla být milostná scéna na mlátičce na obilí a ta herečka byla z toho tak nervózní, že jsem řekl, že režisérovi vysvětlím, že nemusí být nahatá. Vysvětlil jsem Vlastíkovi Peškovi, že ji chci v podprsence, že mě to víc vzrušuje a bude se mi to líp hrát. On říkal, že se na to všichni těšili. Ale ona mi poděkovala. Měla z toho obrovský nervy. Myslím si, že nahota ve filmu není nutná, pokud se nejedná o super kvalitní hluboký film,“ dodal Vondráček s humorem sobě vlastním.

Dceru Annu má Petr Vondráček s herečkou Barborou Janatkovou. Šárka Vaňková v minulosti chodila se zpěvákem Danielem Hůlkou, režisérem Filipem Renčem, se kterým byla zasnoubená, stejně jako s o třiadvacet let starším podnikatelem Petrem Jelínkem.