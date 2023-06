Vaňková a Vondráček jsou pár. Lásku si užíváme v soukromí, říká zpěvačka

„Musím se přiznat, že s Petrem se máme rádi a tvoříme pár. Nemám potřebu to křičet do světa, pro mne je důležité, že si naši lásku užíváme v soukromí. Znám Petra už asi patnáct let, kdysi jsme spolu hráli v jednom představení a před pár měsíci jsme nazkoušeli představení Presidenti a tam jsme se nějak dali dohromady,“ prozradila Šárka Vaňková.

„Přestože bydlíme spolu zatím tak ‚na půl‘, vídáme se často. Já má pořád ještě svůj byt u Pardubic, ale shoda náhod a práce mě vede víc do Prahy. S Petrem je legrace, sportujeme spolu, pracujeme spolu, poznáváme svoje rodiny,“ promluvila trochu ostýchavě o svém novém vztahu zpěvačka.

Na soustředění Anděl mezi zdravotníky byla poprvé a s Petrem Vondráčkem nafotili i fotografii do charitativního kalendáře. „Těším se, že podpořím dobrou věc, a těším se také na setkání se soutěžícími a na setkání s kolegy, kteří také fotí kalendář Anděl mezi zdravotníky nebo hrají a zpívají ve večerním programu,“ dodala.

Stříbrná SuperStar z první řady pěvecké soutěže Šárka Vaňková v minulosti chodila se zpěvákem Danielem Hůlkou, režisérem Filipem Renčem, se kterým byla zasnoubená, stejně jako s o třiadvacet let starším podnikatelem Petrem Jelínkem. Randila i s muzikantem Richardem Nálepou.

Petr Vondráček má z dlouhodobého vztahu s Barborou Janatkovou dceru Annu.