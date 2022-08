I po tolika letech pociťuji hořkost, vzpomíná Marie Tomsová na konec v ČT

Chtěla být ilustrátorkou dětských knížek. Kreslila a malovala prý odmala. Nejvíc si zamilovala ilustrace od Heleny Zmatlíkové, Aleny Ladové a obrázky v Karafiátových Broučcích. Hlásila se na UMPRUM, kde to nevyšlo. Nakonec vystudovala obor výtvarná výchova a čeština na Filozofické fakultě UK následovaný dvoutýdenní povinnou „pedagogickou praxí“ češtiny na zednickém učilišti.

„To byl horor. Ale studia výtvarky byla skvělá! Bylo nás pár, měli jsme skvělé pedagogy v čele s pozdějším světoznámým mistrem Zdeňkem Sýkorou, jezdili malovat do plenéru do Krušných hor nebo do Třeboně,“ začíná se svým vyprávěním elegantní, sympatická, půvabná a vtipná dáma, které nikdo neřekne jinak než Maruška Tomsová.