Moderátorka Tvarůžková porodila. Neměla jsem chuť se tím chlubit, říká

Informaci o narození dítěte přinesl jako první Expres.cz. „Je to holčička, narodila se koncem června, obě jsme v pořádku. Neměla jsem chuť se tím někde chlubit. Je krásná, zdravá a doufám, že bude i šťastná,“ svěřila se redakci Zuzana Tvarůžková s tím, že jméno dcery zatím zveřejňovat nebude.

„Není to nutné. Zvažovala jsem, že si na Instagram přidám fotku, ale nechci, aby mé první miminko byla veřejná osoba. Proto jsem nikam ještě nic nedala. Nechci, aby někdo rozebíral, jestli má špatné, nebo dobré jméno. Budu ji tímto před veřejností bránit,“ dodala moderátorka.

Novinářka s kubánskými kořeny se zprávou o těhotenství pochlubila v únoru, kdy na Instagramu ve Stories sdílela snímek z ultrazvuku.

„Musela jsem těhotenství kvůli práci i zdraví zdiskrétnit, protože to bylo třeba. Byla jsem nemocná, měla jsem covid-19. Teď už ale nemá cenu to skrývat. Bude to holčička,“ potvrdila tehdy Zuzana Tvarůžková informaci o těhotenství webu Expres.cz.

„Ti, co mě znají velice dobře, si toho už všimli a ti odvážnější mi i napsali. Ptají se mě, jestli jsem tlustá, nebo těhotná. Jméno vymyšlené ještě nemáme, ale hádat se kvůli němu nebudeme. Partner si také přál dítě a chtěl holčičku,“ svěřila se začátkem roku moderátorka a dodala, že po porodu možná přijde čas i na svatbu.

V roce 2003 začala Zuzana Tvarůžková pracovat jako elévka v týdeníku Nedělní svět. O dva roky později nastoupila do České televize, kde se rozjížděl zpravodajský kanál ČT24. Diváci ji znají například z pořadů Události, komentáře, Interview ČT24 či 168 hodin.

Novinářka se v minulosti v rozhovoru pro iDNES.cz svěřila s tím, že svého otce našla přes Facebook.