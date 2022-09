Jeden divák si nás hlasatelky chtěl vzít všechny, vzpomíná Marie Tomsová

„Konkurz do televize jsem dělala v roce 1976 a rok trvalo, než mě prokádrovali a pustili na obrazovku, protože jsem nebyla ve straně a moji rodiče také ne. Nicméně jsem konkurz úspěšně absolvovala, takže 10. října 1977 jsem měla první službu. Bylo to úterý a bylo to dopoledne,“ vzpomínala na své začátky na Kavčích horách v Show Jana Krause.

„Když už jsem byla asi po deseti službách a myslela jsem si, že už to mám na háku a všechno umím a znám – mladý člověk nemá ty zábrany –, dostala jsem večerní vysílání,“ řekla s tím, že její první večerní výstup se bohužel nezdařil.

Protože její výkon zrovna viděl tehdejší ústřední ředitel Zelenka, padla v nemilost. „Takže jsem se mu znelíbila a rok trvalo, než jsem se zase dostala na večer. Směla jsem vysílat jen dopoledne a odpoledne,“ vysvětlila.

Marie Tomsová coby hlasatelka ČST

Televizním hlasatelkám definitivně odzvonilo v roce 2005 a dnes už toto povolání neexistuje. „Dnes to nemá prostor ani opodstatnění, místo nás jsou reklamy, které vám řeknou, na co se máte dívat a co si máte koupit,“ myslí si Marie Tomsová a rozhodně není kvůli tomu, že tato profese vymizela, nijak zahořklá.

Ve své době však byly hlasatelky velice populární, byly tvářemi televize a nebylo jich moc. Marie Tomsové odhaduje, že za jejího působení bylo v televizi zhruba osm žen a čtyři muži. „Chodily nám nabídky k sňatku,“ řekla se smíchem. „A měly jsme dokonce jednoho diváka, který si nás chtěl vzít všechny.“

Kromě úsměvných historek o ctitelích má ale i nepříjemnou vzpomínku na jednoho pacienta z psychiatrie, který utekl a počkal si na ni před jejím domem.

Se svým manželem, s nímž žije ve šťastném svazku dodnes, se bývalá hlasatelka seznámila ještě dávno předtím, než začala pracovat v televizi. Dokonce v den konání konkurzu prý myslela víc na něj než na sebe, protože právě v ten den dělal státnice na právech.

„A víte, proč tady dnes není? Protože doma žehlí! Já jsem loni k pětačtyřicátému výročí našeho sňatku koupila novou žehličku. On žehlí a já skládám. To je dělba práce. A takhle se dělíme o všechno,“ dodala.