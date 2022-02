Dřív mi chyběla odvaha. Sebevědomí jsem získala časem, říká Jana Peroutková

Večerní Události uvádíte v České televizi asi rok, následující Události, komentáře, které začínají v deset, moderujete jen o málo déle. Zvyšuje se vám před začátkem vysílání tep a tlak?

Nikdy jsem si to neměřila, ale tlak mám nízký. Ke konci loňského roku se mi kvůli tomu stala hodně nepříjemná příhoda. Lekla jsem se, že mám mrtvici.

Co se vám stalo?

Chystala jsem se na Události, komentáře. Po dlouhých hodinách příprav jsem byla tak unavená, že mi tlak hrozně klesl, což jsem ale nevěděla. Nepřipadala jsem si nějak vystresovaná, ale možná je to tím, že už si stres moc nepřipouštím, i když na člověka pořád působí. Najednou mě začaly brnět ruce, až mi z nich vypadl tablet, zamotala jsem se, nedokázala jsem ani listovat v připravených papírech a špatně se mi mluvilo. Netušila jsem, co se děje.