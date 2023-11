Ondráček skončil na psychiatrii, píše bulvár. Není to pravda, tvrdí moderátor

Roman Ondráček vzbudil počátkem týdne velké pozdvižení svým překvapivým chováním na křtu nové desky Funky 2 muzikanta Michala Davida. Navážel se zde celý večer nejen do samotného Davida, ale slovní a málem i fyzickou potyčku měl také s jeho manželkou Marcelou Davidovou (62).

Manželka Ondráčka se v úterý ve vyjádření pro iDNES.cz svého manžela zastala, omlouvala ho s tím, že je nemocný.

„Chtěla bych zdůraznit, že včerejší chování mého manžela nemělo nic společného s alkoholem nebo návykovými látkami. Manžel trpí závažným duševním onemocněním, které aktuálně řešíme. Jeho chování se vymklo kontrole, což při jeho onemocnění není bohužel nic neobvyklého. Také není jediný, kdo v jeho branži podobným onemocněním trpěl či trpí. Pomohlo by mu, kdyby se tím média nezabývala. S Michalem a jeho manželkou jsem mluvila a moc jim děkuji, že toto vysvětlení přijali s pochopením,“ napsala Nina Ondráčková.

Bulvár ve středu informoval o tom, že po incidentu byl moderátor Roman Ondráček převezen na žádost jeho manželky zdravotnickou záchrannou službou na psychiatrické oddělení pražské Všeobecné fakultní nemocnice. Jeho žena nám tuto zprávu nepotvrdila.

Roman Ondráček a manželka Michala Davida (Praha, 20. listopadu 2023)

Ondráček však ve středu reagoval na dotaz webu Expres.cz, který ho oslovil s tím, zda plánuje v následujících dnech omluvu rodině Davidových. „Já se určitě Michalovi omlouvat nebudu. Jeho Marcela mi dala dvě pěstí a já jsem ji jen odstrčil. Podívejte se na fotky,“ napsal v SMS zprávě moderátor a přidal několik snímků z akce. Z žádné fotky ani videa ovšem není zřejmé, že by na Ondráčka jako první fyzicky zaútočila Davidova manželka.

To, že by byl Ondráček hospitalizován na psychiatrii moderátor a zpěvák pro Expres.cz popřel. „Nejsem v léčebně. Jsem u mého právníka Tomáše Sokola. A za ty všechny lži a napadení Marcely Davidové to vyřeším, jak to má být a fér,“ napsal člen exdua Těžkej Pokondr.

Slova manželky Romana Ondráčka o psychické nemoci potvrdil i Romanův dlouholetý kamarád Uwa Vanik. „Roman je bohužel psychicky nemocný člověk. Má maniodepresivní psychózu, neboli bipolární poruchu. Nemůže za to. Na jednu stranu mi ho je strašně líto, ale na druhou stranu je strašně těžké s ním dělat,“ řekl dýdžej, který s Ondráčkem spolupracoval na několika projektech.