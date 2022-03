O zpěvu to nebylo. Krása a talent se propojily, vzpomíná Pokorný na Pokondry

„U nás to opravdu o zpěvu nebylo. Ale krása, talent a tak dále se propojily,“ prohlásil Miloš Pokorný na Krausovu poznámku, že kapela Těžkej Pokondr byla velmi úspěšná, byť zas tak moc zpívat neuměli.

Při vzpomínkách na rádiové začátky se vrátil do roku 1991 a do rádia Bonton. Tam se nejdřív dostal Miloš Pokorný a poté i Roman Ondráček. „Pak jsme založili Rádio City, kde jsme byli nějakou sezonu, pak se objevil Michel Fleischmann a říkal: Kluci, já vím, že jste průseráři, ale něco bych pro vás měl. A tak jsme začali na Frekvenci 1,“ řekl s tím, že krátce na to se dostali do Evropy 2.

„Vlastně jsme založili takový ten brand ranní show, co běží dodneška. Pak jsme začali být líní, nechtělo se nám vstávat a dostali jsme nabídku stanici vést. Já jsem dělal programového ředitele a Roman dělal muziku,“ pokračoval ve vzpomínání.

Do toho všeho se jim slibně rozjel vlastní hudební projekt Těžkej Pokondr, jehož vznik byl inspirovaný tehdejším trendem v Americe, kde známí moderátoři z rádia natáčeli pro své stanice letní hity. Další impulz Pokornému a Ondráčkovi dal hudebník Ondřej Hejma, který pro ně napsal píseň Saša jede. A protože se to opravdu ujalo, následovala nabídka udělat celé album.

Miloš Pokorný a Roman Ondráček

Od jednoho byl jen krůček k dalšímu, na kterém byla cover verze písně YMCA od Village People, v české verzi s názvem Nájem zvedej. „To už ale nebyla taková Bangladéš jako předtím a ozvali se vlastnící práv, že Nájem zvedej je fajn, ale že originál je YMCA a to že se jim vůbec nelíbí,“ přiblížil komplikace, které následovaly. „Tenkrát ale ještě žil Jirka Smetana, který žil v Paříži, a protože měl klub, kam chodili tyhle muzikanti, říkal, že by nám možná mohl pomoct…“

Skutečně se mu podařilo vlastníky práv přesvědčit, aby to Pokondrům povolili natočit. „No a my jsme to vydali a byla z toho první zlatá deska. A pak už to jelo… pak byla platinová, multiplatinová a třikrát po sobě jsme to neskutečně zválcovali. Nejvíc mě na tom bavilo, že to bylo neplánované, že tam nebyl žádný marketing,“ prohlásil.

Se svým projektem, který se rozpadl v roce 2019, jezdili dokonce po evropských turné, takže si zazpívali například se skupinou Ricchi e Poveri. „Byli jsme v Miláně v televizi. Úplný blázinec, zpívali jsme s Ricchi e Poveri. My zpívali Máma má rýmu, oni Mamma Maria. Viděli jsme se až na místě, ale objímali jsme se, jako bychom spolu chodili na základku,“ dodal Pokorný, kterému se zastesklo po rádiu, a tak se do něj vrátil jako moderátor a zůstal v něm dodnes. K tomu ještě baví diváky v pořadu Inkognito na Primě.