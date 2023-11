Ondráček vyváděl na křtu Michala Davida. Je nemocný, brání ho manželka

Roman Ondráček měl na křtu desky Funky 2 dlouhý monolog, ve kterém tvrdil, že Michala Davida rádia hrát nechtějí, ale on sám ho do nich dokázal vždy prosazovat.

„Bylo to tak trapný, že ho chtěli umlčet. Ale on odmítal slézt z pódia,“ řekl David pro Expres.cz s tím, že ho chování Ondráčka, který kdysi působil spolu s Milošem Pokorným v úspěšném duu Těžkej Pokondr, velice překvapilo.

Roman Ondráček a manželka Michala Davida (Praha, 20. listopadu 2023)

„Potom jsme spolu zazpívali Rakeťáky, jak bylo v plánu. Když bylo po všem, moje Marcela mu něco ostrýho řekla a on se rozmáchl, že jí dá pěstí. A tak ho okamžitě vyvedli,“ vysvětluje muzikant. Ondráčka, který na křtu desky vypadal, že znatelně přebral, mu prý je líto.

Podle Davida chybělo málo a dal by „exPokondrovi“ sám pěstí. Udělal by to prý v případě, že by fyzicky napadl jeho manželku. „To bych se neudržel. Násilí na ženách, to už je úplné dno,“ dodal.

Muži z ochranky se s Ondráčkem, který podle návštěvníků akce začal být agresivní, nemazlili. Když nechtěl z akce sám odejít, popadli ho a vyvedli před pražský Obecní dům, v jehož vinárně se křest desky konal.

Redakce iDNES.cz požádala Romana Ondráčka o vyjádření se k celé situaci. Místo něj zareagovala jeho manželka Nina Ondráčková.

„Chtěla bych zdůraznit, že včerejší chování mého manžela Romana Ondráčka na křtu Michala Davida nemělo nic společného s alkoholem nebo návykovými látkami. Manžel trpí závažným duševním onemocněním, které aktuálně řešíme. Jeho chování se včera vymklo kontrole, což při jeho onemocnění není bohužel nic neobvyklého. Také není jediný, kdo v jeho branži podobným onemocněním trpěl či trpí. Pomohlo by mu kdyby se tím média nezabývala. S Michalem a jeho manželkou jsem mluvila a moc jim děkuji, že toto vysvětlení přijali s pochopením,“ napsala redakci iDNES.cz.

Kmotry nového alba Michala Davida byli zpěvačka Monika Bagárová a Jan Bendig. Ti si spolu s Darou Rolins zahráli i v novém klipu k druhému singlu z desky Funky, co máš rád.

VIDEO: Michal David, Milko Brothers, P.A.T. – Funky, co máš rád: