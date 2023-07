Když ultimátum zachrání. Downey Jr. skončil s drogami po výhrůžce své ženy

Letos v létě má významné výročí a nesouvisí to s věkem. Není to ani výročí seznámení s manželkou Susan, i když přihořívá. V srpnu to bude přesně dvacet let, kdy se Robert definitivně odstřihl od drog, které mu od dětství ničily osobní život i kariéru. Za rozhodnutí udělat tlustou čáru za minulostí a za podporu a motivaci to zvládnout může poděkovat právě Susan.