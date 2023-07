Pokud mě někdo nepoznává, jsem zděšen, říká Kevin Bacon. Přijal roli opice v zoo

Zprvu byl zděšený, postupem času tomu přišel na chuť a nyní se tím už jen baví. Jak vzniklo Šest stupňů Kevina Bacona? V roce 1994 v televizním rozhovoru napůl z legrace prohodil, že vzhledem k počtu filmů, které má za sebou, pracoval už se všemi lidmi v Hollywoodu. Netušil, že nevinné zmínky se chopí komunita fanoušků, která začne do nejmenších detailů rozplétat síť jeho pracovních vztahů. A skutečně nenašli člověka, který by s Baconem nepracoval nebo neměl vazbu na někoho, kdo měl s hercem v minulosti něco do činění.

De facto šlo o hollywoodskou variaci na populární domněnku, že každý člověk je maximálně přes šest vazeb spojený se všemi lidmi na světě. Začalo se mluvit o Baconově čísle či Baconově zákonu, herec byl označován za střed vesmíru a myšlenka začala žít vlastním životem podobně jako vtipy o Chucku Norrisovi.