Trávu jsem poprvé kouřil v šesti letech s tátou, vzpomíná Robert Downey Jr.

Jak otec, tak syn měli dlouhodobé problémy spojené s drogami. Downey Sr. v Netflix dokumentu přiznává, že byl přes patnáct let závislý na kokainu.

Roberta Downeyho Jr. dlouhodobé zneužívání návykových látek téměř připravilo o hereckou kariéru. Otec přitom prozradil, že svého syna s drogami seznámil on sám, a to už v jeho šesti letech.

„Dělali jsme tehdy doma se ženou leccos. Došli jsme k tomu, že kdybychom se o marihuanu a podobné věci nepodělili i s našimi dětmi, bylo by to od nás pokrytecké,“ překvapil Downey Sr. během záběru, v němž drží syna kolem ramen. „Přišlo nám to tehdy roztomilé, že jsme je nechali kouřit taky. Byli jsme fakt idioti,“ uznal herec.

Konkrétně tento videozáznam rozhovoru se datuje přibližně do roku 2000, kdy se Downey Jr. čerstvě zbavil několika svých závislostí. „Jsem moc rád, že ho mám,“ říká ve videu jeho otec a naznačuje, že nejednou nechybělo málo, aby tomu tak nebylo.

Se spirálou závislosti na drogách a alkoholu měl Robert Downey Jr. největší problém v 90. letech, kdy se proslavil filmy ‚Feťáci‘ (1987) a ‚Chaplin‘ (1992). Za roli v druhém jmenovaném snímku si herec vysloužil nominaci na Oscara.

Když jej v roce 1996 policie zastavila za překročení rychlosti, našla u něj heroin, kokain, crack a nenabitý revolver. Tentýž rok se Downey Jr. dočkal také zatčení – poté, co u sousedů odpadl pod vlivem do bezvědomí v posteli jejich jedenáctiletého syna.

Dalších několik let pak herec strávil buď ve vězení, nebo na odvykacích kúrách, odkud dvakrát utekl. Po další sérii zatčení a incidentech, kdy se například bosý a zmatený procházel po centru Los Angeles, se do léčebny dobrovolně vrátil a závislostí se zbavil.

„Bylo to jako taková divná hra. Buď jsem se snažil uklidnit nebo naopak nakopnout – ale hlavně jsem nechtěl řešit, že se mi to zase začíná vymykat z rukou,“ říká o své závislosti. „Upřímně se divím, že je z těch výstřižků z rozhovorů nakonec tak pěkný dokument. Nás prostě jen tak něco nezastaví,“ dodává herec.

