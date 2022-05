Pokračování Kukaček jsem nechtěl. Ale bude to silné, říká režisér Arichtev

Jaký jste režisér?

Perfektní! Snažím se s každým vycházet a chci, aby bylo všechno v pohodě. Ani se o to vlastně nemusím snažit, je to pro mě přirozené. Jediný, s kým jako režisér válčím, je moje žena. Jde ale jen o občasné momenty, kdy si ona ke mně dovoluje víc, než by k režisérovi bylo zdrávo, a rovněž já si k ní dovolím víc než k jiným herečkám. Pokud ale oba udržujeme určité mantinely, je to v pohodě.